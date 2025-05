Tras su fortuito encuentro con Elena y dispuesto a dejar huella, Montenegro decide celebrar en el restaurante una de sus exclusivas fiestas . El evento será solo el principio de una cadena de acontecimientos que marcará un antes y un después en la vida de la joven . Para empezar, necesita olvidarse de Julio y de sus sentimientos para centrarse por completo en la preparación del evento. Todo debe salir a la perfección, así que no duda en pedir a Roberto que vuelva . La tensión con Ana resurgirá, pero esta discurrirá por un cauce inesperado .

Por si no tuviera suficientes complicaciones, Elena no sabe cómo gestionar el embarazo de Cecilia. Una conversación entre ambas destapa la verdad: Cecilia carga con un hijo que no esperaba de un hombre indeseable, el exmarido de Elena, justo cuando acaba de comenzar su relación con Manuel.