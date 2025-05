Miguel Salazar Madrid, 14 MAY 2025 - 20:49h.

Achille, de 38 años, se ha sentado en 'El diario de Jorge' para pedirle a su suegra perdón por las broncas que suele echarle en público. El italiano, que lleva 5 años viviendo en Málaga, donde tiene un restaurante, deicidió contratar a la madre de su novia para después de estaR buscando a varias mujeres que podrían estar interesadas en el puesto.

Sin embargo, no se esperaba en ningún momento lo que iba a ocurrir entre una y otro. Su relación laboral está afectando significativamente la relación sentimental de Achille con la hija de Tina. Y eso ya le está preocupando, porque reconoce que tiene un carácter fuerte y que suele compartir todo lo que le frustra en su trabajo.

Broncas delante de todos, interferencia en la relación... la furstración de Achille

Así lo ha asegurado en directo en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez. "Me he pasado delante de los clientes, pero ella me planta cara", dice. Achille reconoce que hubiera preferido no haber tenido que contratar a su suegra nunca si hubiera tenido más en cuenta las duras consecuencias de su decisión. Pero el amor lo cura todo y asegura que seguiría contratándola, pese a todo.

Yerno y suegra se han visto las caras en una conversación seria en el programa. Tina en ningún momento se esperaba que era Achille quien había decidido traerla al plató. "Te invité a aquí para pedirte perdón por mi manera de tratarte. Te echo la bronca delante de todos ", admite. Tras sus palabras afirmando su error, el italiano tiene claro que las duras situaciones no van a volver a ocurrir. Eso sí, Achille le ha puedes como condición que Tina no ponga en peligro su noviazgo.

"Me comprometo contigo que esto no va a volver a pasar, pero nunca más pongas a Claudia por el medio", le traslada. Tina reconoce que es una persona "chismosa", pero ha mostrado su interés por dejar de interferir en la relación de su hija.