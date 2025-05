El presentador reta a las luchadoras cholitas a subirse al cuadrilátero con él para ver quién ganaría en un enfrentamiento

En 'La Noche de los Récords' reciben a unas luchadores cholitas dispuestas a realizar un intento para obtener un título Guinness World Records sin saber que, tras ganarlo, darían uno de los 'momentazos' de la noche junto al presentador del programa.

Y es que, una vez han recibido el título, Jesús Vázquez les felicita y aprovecha para recordarles una promesa: "Yo tengo una palabra y yo dije lo que dije y es que me voy a enfrentar con las cholitas. Así que dadle de vuelta el certificado que os lo sujete Mike, por favor devolved las medallas y volved al cuadrilátero porque aquí uno se va a enfrentar a las cholitas". No os lo podéis perder porque "Hoy, en 'La Noche de los Récords', ¡las cholitas contra el centollo de Ferrol!", anuncia el presentador.

El espectacular enfrentamiento entre Jesús Vázquez y las cholitas

El presentador pide al público que animen el espectáculo y atraviesa las cuerdas para enfrentarse a las recientes ganadoras de un título Guinness World Records. Sin ningún tipo de miedo, Jesús Vázquez advierte a sus contrincantes de su estrategia: "Voy a por las cuatro". Motivado, consigue zafarse de una pero la patada de otra le lleva a las cuerdas. Uniendo fuerzas, el presentador acaba en el suelo e incluso levantado por los aires pero ya saben lo que dicen, lo importante es participar.

Condolido por la brutal pelea de lucha libre que acaba de protagonizar, Jesús Vázquez se retira. "La verdad es que no me ha ido muy bien esta primera vez", confiesa el presentador. Sin embargo, su intención es clara: "No me rindo, la próxima vez que vuelvan las cholitas estaré aquí preparado para la lucha".