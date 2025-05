La invitada de 'El diario de Jorge' deja alucinada a Jorge Javier Vázquez con cómo consiguió recuperar el móvil

Sorprende a todos rechazando a su cita y Jorge Javier bromea: “Te quedas aquí conmigo, no te preocupes”

Jennifer llega a 'El diario de Jorge' con un propósito: restregarle a su hermano que no estaba loca por tratar de recuperar su móvil robado. Todo ocurrió el 11 de mayo durante la celebración de 'elrow', un festival que tuvo lugar en Madrid.

Al ir a rellenar su botella de agua para seguir disfrutando de la noche, la invitada se da cuenta de que no tiene el móvil. Rápidamente acude al punto de información del evento, donde se encuentra con un grupo numeroso de personas a las que les había ocurrido lo mismo: a todas les han robado. "Fueron más de 500 teléfonos los que robaron ese día", señala.

Al denunciarlo en la policía, ella ve que el móvil se enciende en Carabanchel. Sin embargo, las autoridades no pueden hacer nada porque se encuentra en un bloque de edificios al que no pueden entrar. Tres días más tarde se vuelve a encender en otra localización: Tánger, Marruecos. Al ver que no se movía del sitio toma la determinación de ir en su búsqueda con la ayuda de su marido y, aunque su familia y en concreto su hermano le tacharon de "loca", ambos cogieron un vuelo.

Así recuperó Jennifer su móvil robado

Acompañados de un traductor, Jennifer y su marido se pusieron manos a la obra en cuanto pisaron suelo marroquí. El acompañante les llevó al barrio donde aparecía el móvil según la localización y la invitada vio el edificio de tres plantas en el que supuestamente se encontraba. Al verla pensó: "No lo voy a recuperar".

Sin embargo, decidieron ir a la policía quienes al escuchar su declaración se plantaron en la puerta de la casa después de pedirle a ella la denuncia, su pasaporte y la foto de la ubicación. "Recalco que mi teléfono llevaba 24 horas sin encenderse, no es que la policía fuera sabiendo que estaba encendido", apunta.

Al tocar a la casa, baja un señor con el mismo teléfono que ella tenía y, aunque él lo negaba, todos fueron mandados a la comisaría. Ocho horas pasaron en comisaría hasta que le sacaron que hubo una persona que le vendió dos teléfonos, uno de ellos bloqueado: el de Jennifer. Una historia que consigue dejar alucinado a Jorge Javier: "Eres una heroína".

El mensaje de Jennifer a su hermano

La invitada entra por la puerta del plató para reencontrarse con su hermano, que lo primero que le dice es: "Estás como una cabra". Pero ella lo dice 'alto y claro': "No estoy loca". Sin embargo, José Mari busca el apoyo del público preguntándole a quién se le ocurre viajar a otro país para recuperar un móvil.

"Lo que te quiero decir te he demostrado a ti y a todos los que no me creían que tenía razón en que iba a encontrar ese móvil", confiesa Jennifer. Pero el problema que ve su hermano es que este hecho le va a dar 'alas': "De nada te sirve porque la vida te ha querido dar una lección, tú lo has recuperado y ahora vas a ir buscando unicornios porque vas a decir '¿Qué más me da? Si voy yo y lo recupero'".

Finalmente, José Mari da un consejo a la audiencia del programa: "Si alguna vez os roban el móvil, no vayáis a la policía. Acudir a la Jenni".