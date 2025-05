Andrés acaba de ser padre hace 15 días, pero actualmente su pareja no es la madre de ese bebé

Sorprende a todos rechazando a su cita y Jorge Javier bromea: “Te quedas aquí conmigo, no te preocupes”

Andrés asegura que ha estado con muchas mujeres, dice que hasta demasiadas, pero el año pasado conoció a una que le ha robado el corazón. El invitado visitaba ‘El diario de Jorge’ porque necesita hablar seriamente con ella. ¿Qué es eso tan importante que quería decirle?

En un primer momento, Jorge Javier entrevistaba a Andrés que contaba su historia y su relación con Marta. El invitado tiene una hija en Cali y acaba de ser padre por segunda vez hace 15 días.

“Vengo aquí porque estoy en una relación ahora mismo con una chica, que no es la mamá del segundo hijo… cuando ella se quedó embarazada, la relación ya estaba casi rota y conocí a Marta. Ella me dijo que tenía que tomar una relación: o mi ex o ella y la elegí a ella”, contaba.

Tras escuchar a Andrés, Jorge Javier recibía en plató a Marta, que no sabía muy bien por qué ni quién le había llevado hasta allí. Ella no lo sabía, pero su novio estaba a punto de dar un paso más en su relación.

Andrés sorprendía a Marta, que apenas podía contener la emoción: “Quería decirte que me siento muy feliz contigo. Eres la mujer que yo buscaba. Veo que eres una mujer poderosa, valiente, echada para adelante, ambiciosa yme ayudas a ser mejor. Y yo también te ayudo a ser mejor. Nos hemos compaginado muy bien, nos hemos entendido. Y por eso tomé la decisión de estar aquí el día de hoy”.

Pero todavía había más… el invitado le declaraba su amor bailando y antes de terminar se quitaba la camiseta, cogía un anillo que tenía colgado en un collar y… ¡le pedía matrimonio!