Momento de máxima tensión en el plató de 'El diario de Jorge'. Un enfrentamiento entre dos 'misses' -aunque solo hay una oficialmente-, lleno de celos y envidias ha sorprendido a todos en el programa dirigido por Jorge Javier Vázquez.

Míriam, una mallorquina de 18 años, estaba compartiéndole al presentador su conflicto con una examiga íntima, Sofía. Aseguraba que un concurso de belleza acabó con su amistad porque, según ella, le había dado "envidia" que se presentase sin estar ella también.

Mirían se enfadó con Sofía por presentarse después que ella al concurso de belleza

Así que Sofía acabó presentando su candidatura al concurso y eso le generó mucha frustración a Míriam. Ya dentro de la competición, hubo roces entre una y otra por un chico. Evi, el joven en cuestión, quería tener algo con la entrevistada pero al parecer Sofía intentó impedirlo seduciéndole. Y, por último, cree que existió un intento de fraude por su parte tal y como cuenta Míriam. "Ella dijo que yo me había inventado que ella había pagado la corona. No sé si es cierto, pero todas las compañeras decían lo mismo porque ella no se llevaba bien con ninguna", contaba.

Y luego, relataba que la madre de Sofía intentó "meterse" en el concurso para que "su hija ganase". "Quería sobornar", prosigue. En ese instante es cuando la señalada ha irrumpido en directo en el plató para contestar ante lo que estaba escuchando. "Estás hablando con una impresentable", lanzaba.

El cruce de reproches: "La maleducada eres tú"

La madre de la joven bajaba al plató y respondía tras sentirse atacada. "¿Cómo eres tan maleducada?", aseguraba. Además, aclaraba el origen del enfrentamiento entre las que fueron amigas muy cercanas. "Con quien contactaron fue con mi hija, a ella le dio un ataque de envidia", decía. "La maleducada eres tú", respondía a su vez Míriam.

"Te cogieron por pena, porque eres horrible", le lanzaba la progenitora de Sofía luego. "¿Y tú te has visto?", respondái a su vez Míriam. En definitiva, se estaba produciendo un tenso encontronazo entre las dos sin la pieza más importante de este puzle: Sofía. La joven ha entrado también en el plató y ha respondido tajante a Míriam.

Madre e hija abandonan el plató tras un tenso encontronazo con la 'miss'

"El chico estaba enamorado de mí y yo no quise hacer nada. Yo era su favorita y era la ganadora, eres muy maleducada", comenta. Poco después, madre e hija han decidido levantarse del sofá y salir del plató para evitar más polémica con la 'miss'. "Nos vamos a ir porque no vale la pena", lanzaban.

Ya a solas con Jorge Javier Vázquez y después de demostrarle que era ella la que obtuvo la corona, Míriam comparte que tenía claro que esto iba a ocurrir. "A mí me da igual, sabía que iba a venir la mamá de Sofía porque no son capaces de aguantar", afirmaba.