Ishane quiere explicarle a Yadira que malinterpretó los mensajes con su marido, pero su amiga le asegura que este no es el motivo del bloqueo

Sorprende a todos rechazando a su cita y Jorge Javier bromea: “Te quedas aquí conmigo, no te preocupes”

Ishane llega a 'El diario de Jorge' para recuperar su amistad con su amiga del alma pues esta le bloqueó de un día para el otro sin darle una explicación. Ella asumió que su enfado se debía a unos mensajes que intercambió con su marido y los cuales se pueden malinterpretar si no se sabe que Ishane estaba planeando hacerle un regalo.

Sin embargo, la invitada se queda muda cuando Yadira entra en plató y confiesa que para nada esta es la razón por la que decidió romper su amistad con ella. Así ha sido su reencuentro.

El verdadero motivo de la ruptura de su amistad

En su reencuentro, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Ishane pregunta a Jorge Javier si puede saludar a la que fue su amiga y, tras asentirle, le da dos besos. La invitada le confiesa cuál cree que es el motivo por el que ella decidió echarle de su vida y ese es los mensajes que le pilló a su marido.

Sin embargo, Yadira niega con la cabeza. El motivo por el que se terminó su amistad es otro: "Tú sabes que en mi vida tú tenías un papel muy importante y yo creo que yo en la tuya también. Sucedió algo, tú de las cosas que yo te comenté, hubo algo que solamente sabías tú. No sé si habrás hecho un comentario suelto al aire inofensivo, porque no creo que lo hayas hecho a mala fe, pero yo me sentí traicionada". Y es que, la gente a la que Ishane le contó un secreto suyo tergiversaron las cosas porque no la conocían a ella y esto le hizo sentir muy mal.

El problema es que Ihsane no sabe a qué se refiere así que Yadira, al no poder contarlo en directo, decide darle algunas pistas: "Era un secreto mío de mi vida personal, una situación que estaba pasando en mi vida en general que impactaba de cierta forma en muchos ámbitos". La que fue su amiga continúa en blanco, asegurando que está "totalmente perdida" y ella le señala que ya tendrán oportunidad de hablar.

El caso es que Yadira señala que tuvo "una reacción tal vez desmedida", algo que corrobora Ishane: "Fue radical". Por eso, asegura que está dispuesta a tener una conversación con ella, aunque no sabe si podrá volver a confia.