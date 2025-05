Miguel Salazar Madrid, 21 MAY 2025 - 20:58h.

Germán ha decidido sorprender a su amigo vistiéndose de fantasma para reprocharle su bloqueo

Un hombre pone en peligro la relación con su novia tras contratar a su suegra: "Te pido que no te metas en el medio"

Compartir







Germán ha decidido invitar a Ángel a 'El diario de Jorge' para que le dé explicaciones por su desaparición. Eran dos amigos inseparables. Hablaban casi a diario y tenían una buena relación de amistad. Sin embargo, algo sucedió entre los dos que provocó la huida del segundo. Por eso, Germán está frustrado y ha estado durante dos años buscando respuestas sin encontrarlas.

Quería saber por qué le bloqueó su amigo. Para darle un toque de humor a la situación, ha decidido disfrazarse de fantasma en el momento en el que apareciese por la puerta Ángel. Y este tenía el reto de intentar averiguar quién era.

Así, Germán se ha quitado el vestido blanco de fantasma y ha decidido hablar sin tapujos ante el que fue su amigo. "Estoy aquí para que me cuentes por qué me bloqueaste y me dejaste de hablar", le traslada. El invitado se siente decepcionado. "No he vuelto a saber nada más de ti", agrega.

Ángel le cuenta la verdad: La razón por la que bloqueó a su amigo

Quiere saber si cometió algún error con él, porque reconoce que eran amigos íntimos mientras vivían en Madrid. "Quiero que me des una explicación", puntualiza. Ángel no sabe cómo reaccionar. Pero, con su buena intención, decide contarle la verdad del motivo de su desaparición. "Hubo cosillas que pasaron ese día... y me saltó de una forma que no me esperaba, sabiendo el rollo que ya había anteriormente", le cuenta.

Ángel reconoce que tiene mucho "orgullo", y que quizás por ese motivo decidió bloquearlo y no querer saber más de él. "He pensado muchas veces en llamarle", dice. Finalmente, se han reconciliado y han decidido darse un abrazo. Parece ser que se ha solucionado el gran conflicto que tanto disgusto generó en Germán...