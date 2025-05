Alejandra Rubio asegura que no tenía ni idea de que su madre se había liado con Escassi en el pasado

Una petición de Terelu Campos a Álvaro Escassi sube la temperatura en pleno juego de recompensa: "¿No te suena extraño no?"

La estancia de Terelu Campos en ‘Supervivientes 2025’ está dando mucho que hablar y destapando episodios del pasado que desconocíamos. Uno de ellos, el posible affaire entre la Campos y Álvaro Escassi.

Aunque ni Terelu ni Escassi han dado detalles de lo que ocurrió entre ellos (si realmente ocurrió algo), este misterio es de los más comentados tanto en Honduras como en el plató de ‘Vamos a ver’, donde la hija de Terelu, Alejandra Rubio, ha hablado sobre el tema.

Joaquín Prat le ha preguntado a Alejandra Rubio que si sabía algo del supuesto lío entre Terelu y Escassi, a lo que ella ha respondido que no. “Cuando vuelva la tengo que hacer muchas preguntas, yo esto no lo sabía”. Tras asegurar que lo desconocía por completo, ha añadido: “Me sorprende porque ella me lo cuenta todo. Pero es verdad que alguna vez hemos hablado y dice ‘yo hay gente que no te voy a contar”.

Tras hacer unos rápidos cálculos, los colaboradores han deducido que lo que pasara entre Terelu y Escasi fue en 2003, tres años después de que Alejandra naciera. Ella se lo ha tomado con humor: “Yo existía, socorro. Escassi ha ejercido de padrastro conmigo y yo no lo sabía”, ha bromeado.

Joaquín Prat ha entendido que Terelu decidiera no compartir este tipo de informaciones con su hija, pero ella no es de la misma opinión: “No sabes las cosas que comparte conmigo, Joaquín. Mi madre y yo nos contamos todo”.

Joaquín Prat, impresionado con Escassi

Tras ver un vídeo de la gala de ‘Supervivientes’ en el que Escassi aparecía con un bañador de estilo turbo, Joaquín Prat ha comentado: “Qué paquetorro tiene Escassi, ¿no? Es que me parece algo sobrenatural”. Y luego ha bromeado, para risas de todos: “No suelo fijarme en estas cosas (…) Sé que es una ordinariez en un tipo educado como yo sacar este tema a colación, pero la verdad es que es bastante llamativo”.

Luego le ha preguntado a Alejandra Rubio: “¿Cómo tu madre no puede tener recuerdo de esto?”