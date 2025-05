Miguel Salazar Madrid, 22 MAY 2025 - 23:35h.

Terelu, a Makoke sobre una confesión de Escassi: "Eso le corresponde a él decirlo"

Álvaro Muñoz Escassi le desvela a Makoke si tiene planes de boda con Sheila Casas: "Me apetece todo con ella"

Los supervivientes están apartados del mundo exterior, no conocen nada de lo que sucede fuera de Honduras a no ser que sea algo muy importante como la victoria de Damián en el campeonato del mundo de Kárate tras la sanción del primer ganador por dopaje. Sin embargo, en el 'reality' ocurre el efecto contrario. Puede ser que haya ocasiones en las que se desvelen noticias que impactan en la crónica social como los reproches de infidelidades entre Laura Cuevas y su marido Carlos.

Así las cosas, Makoke ha decidido preguntarle a Álvaro Muñoz Escassi sobre sus planes de boda con Sheila Casas. El jinete le dijo que no está cerrado a nada. Es más, le confirmó que con su pareja le "apetece todo". Y ahora, en la palapa, la televisiva ha desvelado esa misma confesión en directo que ha provocado una reacción en Jorge Javier Vázquez, presentador del concurso. "Ha dicho con todo su amor que no descartaría una boda con ella", decía Makoke.

Jorge Javier, a Escassi: "Lo que te ha hecho Makoke..."

"Le has echado a perder la sorpresa a Álvaro", contestaba Vázquez. "Álvaro, lo que te ha hecho Makoke...", agregaba. Terelu también opinaba de forma parecida. "Eso le corresponde a él decirlo", aseguraba Campos. Pero, ¿qué decía el jinete en medio de esta tensa situación?

Muñoz Escassi prefería ser cauto. "Le ha dado tiempo para salir corriendo Sheila también te digo... Cuando vuelva ha cambiado de teléfono y todo ella", aseguraba.

Esta intensa conversación, que puedes ver en el vídeo superior a este artículo, comenzó tras la pregunta de Jorge Javier a Terelu de si iría a la boda de Makoke con su novio Gonzalo. "Yo sí, por qué no", lanzaba la televisiva. "Fui a su última boda, no tiene ninguna obligación conmigo de nada solo faltaría", añadía.

Vázquez no podía evitar la risa. "¡Como si Makoke se hubiese casado 7 veces!", exclamaba. Pero Campos hablaba de su experiencia y decía que el tercer matrimonio no le va a llegar "nunca". Es cuando Escassi le contaba a Terelu: "no lo dirás por Sheila, eh". Y Makoke saltaba para decir que el jinete le "había confesado una cosa", que eran esas palabras del jinete sobre los planes con su novia.