Pedro Jiménez 22 MAY 2025 - 23:30h.

El bañador de Álvaro Escassi no ha pasado desapercibido en la playa: esto ha ocurrido antes de comenzar La Torre de Hércules

Los concursantes de 'Supervivientes' se han enfrentado este jueves en 'Playa Juegos' a La Torre de Hércules, un complicado juego por equipos cuya recompensa, según mostraba Laura Madrueño antes de comenzar, era una espectacular fuente de cocido. Los supervivientes se echaban las manos a la cara: "¡Qué bueno!". Pero antes de ello, hemos vivido un momentazo entre Terelu Campos y Álvaro Escassi -y su bañador- que no ha pasado desapercibido para nadie.

Y es que después de decir que "había mucho calor en la playa", Laura Madrueño desvelaba que Terelu Campos le estaba mirando como "si algo pasara". En ese momento, la famosa colaboradora de Telecinco desvelaba la petición que acababa de hacer hace escasos segundos: "Quiero decir que por el bien de todos, el programa, la audiencia... le he pedido a Escassi que se quitara esto para que todo el mundo lo viera". En imagen, el jinete portaba un bañador de braga, quizás el primero desde que comenzó su aventura en Honduras.

"Se lo he dicho para que hiciera la prueba con este bañador", añadía Terelu Campos. Escassi confesaba que el bañador se lo había regalado Joshua Velázquez, quien suele llevar bañadores de ese tipo a la hora de afrontar los juegos en las galas. "Le queda por ahí por ahí de talla", bromeaba Laura Madrueño. Las reacciones entre los concursantes se sucedían: "¡Que se ponga de perfil!", decía Pelayo, mientras que Montoya subrayaba que "Es casi imposible de mirar".

La pregunta de Jorge Javier a Terelu Campos

Jorge Javier Vázquez se dirigía a Terelu Campos en pleno directo: "¿A ti lo de Álvaro no te suena nada extraño no?", bromeaba el presentador, sacando los colores en la hermana mayor de las Campos. "Si crees que me vas a pillar", apuntaba la concursante. Anita Williams intervenía para revelar que la petición de Terelu "se la había hecho a solas" a Álvaro Escassi. Un Álvaro Escassi que no paraba una y otra vez de hacer el gesto de besar su anillo recordando a Sheila Casas: "Como si fuera pecado", decía, entre risas, Jorge Javier Vázquez.