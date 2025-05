Miguel Salazar Madrid, 23 MAY 2025 - 18:25h.

Ángel Cirsto se sentará en '¡De Viernes!' este 23 de mayo, a partir de las 22:00 horas en Telecinco

Exclusiva | Ángel Cristo, sin miedo a su madre: "Hablar es terapéutico, estoy tranquilo"

La reaparición de Ángel Cristo y su mujer Ana Herminia está levantando ampollas y ha llegado incluso a generar reacciones en la propia Bárbara Rey, madre del primero.

En un avance que hemos podido ver en 'Tardear' sobre la entrevista de Ángel Cristo en '¡De Viernes!', el televisivo debe reaccionar ante una imagen de la vedette. "Qué traje más feo, no estoy acostumbrada a verla con un traje de hombre", dice. Su pareja reacciona asegurando que sus palabras no han sido las correctas.

¿Qué le diría Ángel Cristo a su madre si la tuviera enfrente?

Pero igualmente Cirsto asegura que le resulta "chocante" ver una imagen de su madre. "Si me lo dejáis llevar a casa lo pongo en la puerta para que no vengan los ladrones", dice refiriéndose a la imagen. Una periodista del programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona le pregunta si, en caso de que estuviese delante la persona, sería capaz de hablar con ella. "¿Qué c*ñ* le digo?", exclama.

"Me da igual que no se gaste el dinero que le estoy haciedo ganar gracias a hablar en el casino, que lo guardes que te quedan pocos años. Esta es una de las personas que tiene la culpa de que mi hija no esté conmigo", asegura sin tapujos Ángel Cristo. "Ha metido los morros que tiene en esos asuntos, me he desvinculado de mi madre por completo", agrega.

El conflicto familiar, por lo que vemos, continúa sin cesar. "Para mí mi madre es como si ya estuviera muerta", concluye. A partir de las 22:00 horas en Telecinco, Ángel Cristo se sentará en '¡De Viernes!' y volverá a la carga contra su madre.