La mujer de Ángel le gasta una broma añadiendo cuatro ingredientes a un yogurt para que deje de comer tantos

La sorprendente lista de condiciones que le pone a su novio para solucionar los problemas de convivencia: “Lo voy a intentar…”

Compartir







Una mujer está cansada de escuchar por la casa el sonido de una cuchara chocando contra el vaso de cristal de un yogurt. Y es que, el marido de la invitada no para de hacerlo. Como Ángel hace oídos sordos, ella ha ideado un plan para que se desintoxique de ellos trayéndole a 'El diario de Jorge' para gastarle una broma.

Para ello, van a hacerle creer que el programa tiene que grabar la promoción de la novedosa marca 'Yogures, Yogurín'. Él tendrá que ser el que los pruebe mientras el presentador, Jorge Javier Vázquez, lee el guion. Sin embargo, Ángel no se imagina que este producto ha sido saboteado por su mujer, quien ha añadido a la mezcla alioli, sal, jengibre y limón. "Es un asco, se va a ir por la pata abajo", asegura Jorge Javier.

La divertida reacción de Ángel al yogurt 'edulcorado'

Cuando Ángel entra al plató, Jorge Javier le pregunta si se le da bien vender productos a los clientes para que le ayude a hacer la promoción de 'Yogures, Yogurín' y, sin dudarlo dos veces, el invitado cae en la trampa.

Muy sonriente y con el yogurt en la mano, Ángel se prepara para la grabación. Al llevarse una cucharada a la boca y saborear el producto, el invitado no puede disimular su casa de asco. Su mujer, sentada en el sofá de al lado, suelta una carcajada al ver su reacción. "¡Que malo!", exclama Ángel mientras escupe el yogurt en la servilleta.

Jorge Javier le invita a probarlo de nuevo, pero este se niega: "Para la próxima". La textura es "sosa", aunque tras pensarlo dos veces asegura que es "más bien desagradable, dan ganas de no comer más".

El presentador huele el yogurt y se espanta. "Imagínate yo que me lo he metido en boca", apunta el invitado. "Es un yogurt con sabor a fideua", señala Jorge Javier. La mujer también se anima a probarlo, pero instantáneamente lo escupe. Cuando el presentador le pregunta quién ha ideado este plan, ella le señala rápidamente: "¡Tú!".

Finalmente, le confiesa a su marido cuál es el motivo de la broma: "Eso es para que aprendas a no estar to' el día comiendo yogures y todo lo que no debes". Lo que a Jorge Javier le parece "terapia de choque".