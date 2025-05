Miguel Salazar Madrid, 28 MAY 2025 - 21:04h.

La madre de los hermanos le dijo a uno de ellos que intente solucionar su enfado con el otro antes de morir

Jose y Pedro son dos hermanos que han estado muy unidos durante toda su vida. Sin embargo, hace un año y medio se produjo una brutal discusión entre los dos que zanjó su relación. El detonante fue una mujer que les gustaba a ambos, lo que derivó meses y meses de ruptura total del vínculo familiar.

Así que Pedro, que reconoce ser una persona a la que le cuesta pedir perdón, ha decidido dar un paso adelante. El barcelonés ha venido a 'El diario de Jorge' dispuesto a solucionar las cosas con Jose. La razón principal por la que ha querido reconciliarse con él no está exenta de emoción y simbolismo.

"Me dijo mi madre antes de morir que me disculpase a mi hermano por la forma en la que me había comportado", le cuenta a Jorge Javier Vázquez. El entrevistado asegura que tenía nerviosismo por no saber si se iba a producir finalmente ese reencuentro. Sin embargo, el presentador le ha desvelado en directo que Jose le estaba escuchando todas sus declaraciones y le ha dado paso.

Jose le manda un claro mensaje a su hermano

Así que el hermano ha entrado en el plató. Al llegar, no se ha producido ni un saludo que ha puesto de manifiesto la escasa relación que tienen. "Él es complejo", comienza diciendo. "Hicimos un concierto, gasté el chiste y casi teníamos un concierto", agregaba.

Pedro ha mostrado sus ganas de hacer las paces con Jose. "Te mereces que te pida perdón, creo que podemos volver a como estábamos", le decía. El otro no negaba sus disculpas pero le dejaba un claro mensaje. "El hecho de que estés aquí habiéndome llamado por teléfono... no me dejas hablar. Yo tenía un programa de radio y él me cortaba siempre que hablaba", comparte.