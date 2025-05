Los invitados de ‘El diario de Jorge’ se separaron tras la muerte de su madre

Hace casi 45 años y tras la muerte de su madre, la vida la separó de su hermano pequeño, desde entonces, no se han vuelto a ver, no han tenido ninguna relación. Olga visitaba ‘El diario de Jorge’ con la intención de reencontrarse con su hermano después de toda una vida.

En primer lugar, Jorge Javier entrevistaba a Olga que no podía reprimir las lágrimas contando su historia. “Hace por lo menos 43 años que no veo a mi hermano, yo tenía 10 y él 5. Éramos 4 hermanos, mi madre falleció y todos nos separamos, mi padre no podía cuidarnos a todos”.

Poco después, el presentador recibía en plató a Antonio que no sabía muy bien quién y por qué le habían llevado al programa. Hasta que Jorge le daba una pista esclarecedora: un mensaje de voz muy emotivo.

“Me encantaría que este álbum estuviera lleno de fotos, de recuerdos de una niñez juntos, pero sus páginas están vacías. No te vi crecer, no viví contigo tu primer amor, no estuve a tu lado cuando nacieron tus hijas, mis sobrinas. Ahora tenemos la oportunidad de llenar estas páginas de recuerdos, mi mayor ilusión sería formar parte de tu vida”, decía el mensaje.

Olga y Antonio se reencontraban en el plató de ‘El diario de Jorge’ bajo una tremenda emoción. “Quiero decirte que por qué hemos perdido tanto el contacto, después de tantos años, poder juntarnos los cuatro hermanos sería lo más bonito, si nos están viendo por la tele… ojalá pudiéramos juntarnos los cuatro, ser una familia, porque nuestra madre que está en el cielo, le gustaría que estuviéramos unidos los cuatro”, decía ella.

Pero las sorpresas no se quedaban ahí y los invitados recibían la llamada de otro de los hermanos, Pedro. “Me encantaría que hubieras venido también…”, decía Olga antes de proponer un encuentro entre los cuatro hermanos en plató.