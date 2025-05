Miguel Salazar Madrid, 30 MAY 2025 - 20:14h.

María le ha querido hacer un emotivo regalo a su pareja, Juanma, por ser un padre "increíble"

María reconoce que no está atravesando un buen momento con su pareja, Juanma. El origen de la crisis de novios está en los cuidados de su bebé, ya que reconoce que se ha olvidado por completo de su ser para dedicarse exclusivamente al pequeño Noa, de tan solo 7 meses.

La criatura fruto de su amor les ha supuesto rosas y espinas, porque ambos han tenido problemas para comunicarse y entenderse a la hora de dedeicarse a Noa. Sin embargo, María ha querido demostrarle que sigue sintiendo cosas por Juanma, que es un padre "increíble" y que siempre va a estar para él. La invitada no ha podido evitar las lágrimas al llegar al plató de 'El diario de Jorge'. Se emocionaba con cada palabra de agradecimiento que sentía con Juanma, que es quien cuida a su hijo desde que empezó ella a trabajar.

Juanma rompe a llorar al escuchar un mensaje de María

Durante este proceso están sintiendo todo tipo de emociones. Desde situaciones de alegría y felicidad con su bebé a problemas en casa por repartirse las tareas. Pero María ha querido dedicarle un bonito regalo por ser un padre ejemplar. Se trata de una caja con una medalla en la que pone "eres un padre increíble". Tras recibirlo, Juanma ha escuchado unas palabras de María. "Solo basta con ver cómo haces reir a nuestro hijo, como lo abrazas para saber que eres un padre increíble", le decía.

El joven también lloraba sin parar. El momento que se ha recreado en el plató ha sido único. Y, poco después de descubrir ese mensaje de su novia, María y Juanma se reencontraban y se abrazaban fuertemente. "Te he traído al programa porque sé que hemos pasado unos meses super complicados. Me he olvidado de ti por completo, no he pensado en tus sentimientos", le decía.

María ha querido pedirle perdóna a Juanma por la crisis que han vivido. "Te pido disculpas porque antes de ser madre, soy pareja de Juanma", compartía.