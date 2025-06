Jordi Sala, de 12 años, llega a 'La Noche de los Récords' para realizar un intento para obtener un título Guinness World Records el cual estrenaría

Parte del equipo de 'La Noche de los Récords' se traslada a uno de los templos del motor, el circuito del Jarama, para vivir uno de los retos que pasarán a la historia del programa. No solo porque la persona que va a realizar el intento para obtener un título Guinness World Records sea el español más joven en participar en esta edición, también porque estrenaría este título.

Jordi Sala es un auténtico campeón del mundo con tan solo 12 años: con seis años pidió su primera bicicleta de trial y con ocho ganó su primer mundial. Desde entonces, asegura que no hay ningún reto que se le resista. Pero esta ocasión es diferente porque viene a dispuesto a obtener su primer título Guinness World Records. Para ello, tendrá que realizar el mayor número de saltos entre techos de coche separados equidistantemente por un metro a caballito sobre una bicicleta en un minuto. En el circuito hay 10 coches en total, pero él deberá saltarlos al menos 20 veces. Por el esfuerzo físico que supone esta prueba, el joven puede hacer algún parón en algún momento durante el reto.

"¡Vamos Jordi!"

El tiempo empieza a correr y Jordi no pierde ni un segundo en saltar de un coche a otro. "Está acostumbrado a la presión de la competición pero es que la prueba de hoy es dificilísima", apunta Jesús Vázquez. Sin embargo, "va muy bien". El padre de Jordi le acompaña detrás de la hilera de coches, animándole y supervisando cada salto.

Como a mitad de minuto, se empiezan a escuchar las respiraciones del aspirante por el cansancio, momento que aprovecha el presentador para alentarlo:"¡Vamos Jordi, vamos, vamos!".

Así se siente Jordi Sala tras el reto

Álex Blanquer le pregunta al participante del programa cómo se ha sentido durante la realización del intento: "Los primeros bien, luego cuando empiezas a ver que los coches se mueven, he dicho 'uh' porque iba muy rápido para poder hacer todo. Pero he dicho ‘tranquilo, no te caigas y sigue el reto’" De esta manera le ha apoyado su padre, pues "un minuto es largo y llega un momento que dices 'tranquilo' para que no se canse antes".

Su madre, en casa, "Estará tapándose los ojos como si fuera una peli de miedo", asegura su hijo. Sin embargo, Jordi Sala tiene claro que quiere continuar su sueño y para eso tiene un propósito: "Este año ir a tope con bici de trial y trial en moto, que son las dos disciplinas que me encantan, y hay poca gente que lo haga al máximo nivel de la categoría porque necesitas mucho tiempo. Encima en mi año hay un ‘nivelaco’. Pero tengo ganas de hacer las dos".

El resultado de la prueba: "Me estoy poniendo nervioso"

Chloe Mccarthy, juez adjudicadora, se dispone a dar el resultado del reto. "¿Cuántas? Me estoy poniendo nervioso", confiesa con una sonrisa 'de oreja a oreja' el aspirante. Jordi Sala ha hecho, nada más y nada menos que... ¡27 saltos!. "Enhorabuena, has hecho historia y has estrenado título", asegura la presentadora