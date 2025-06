'El programa de Ana Rosa' analiza el polémico abandono de Isabel Díaz Ayuso en la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona

Encontronazo entre Mónica García e Isabel Díaz Ayuso en la Conferencia de Presidentes: la presidenta se sorprende de que la ministra quiera "saludar a una asesina"

Compartir







Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en una de las grandes protagonistas en la Conferencia de Presidentes que ha tenido lugar durante la mañana del viernes. La Presidenta de la comunidad de Madrid no solo ha tenido un sonado encontronazo con Mónica García, sino que ha cumplido su amenaza y ha abandonado la Conferencia durante la intervención del lehendakari en euskera porque no estaba de acuerdo con el uso de los pinganillos.

En este acto, cuyos detalles se han recogido en la web de Informativos Telecinco, al minuto, Ayuso ha cumplido su palabra y ha abandonado la reunión cuando ha tomado la palabra el lehendakari Imanol Pradales, que se ha dirigido en euskera al resto de autoridades presentes en este foro multilateral. De esta manera, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha levantado y ha abandonado el acto que se estaba celebrando en ese momento en Barcelona.

Ayuso ya se había mostrado reticente al hecho de que las distintas autoridades políticas de España pudieran hacer uso de cada una de las lenguas cooficiales con la ayuda de traductores, que irían traduciendo sus palabras a través de unos pinganillos. La presidenta de la Comunidad de Madrid no quería hacer uso de estos pinganillos y, como acto de protesta, ha decedido abandonar la conferencia para volver más adelante, una vez finalizada la intervención de Pradales.

Ana Rosa Quintana se pronuncia sobre la espantada de Isabel Díaz Ayuso

'El programa de Ana Rosa' analiza esta última hora en torno a la espantada de Ayuso y las opiniones son dispares. Mientras que que la mayoría considera que el hecho de abandonar esta reunión ha sido desmesurado por parte de Ayuso, sí que existen ciertas discrepancias a la hora de opinar si el hecho en sí era de tal magnitud como para provocar su abandono. Es decir, el debate se ha centrado en si era apropiado el uso de pinganillos y traductores o no cuando todos podrían haberse comunicado en castellano.

Ana Rosa Quintana también se ha querido pronunciar al respecto y considera que lo que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha hecho más que aportar una innecesaria crispación al panorama político: "Abandonar la sala, aunque lo dijera ayer la presidenta, es que no hay necesidad... Ya, para crispar, hay otros. Entonces, no crispemos ni unos ni otros". "Me parece que no hay necesidad de crispar", insiste.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Si tú estás en contra del uso de pinganillos cuando hay veinte personas que pueden entenderse en la misma lengua, pues no te lo pones, no pasa nada", añade Ana Rosa. Además, la presentadora también se ha pronunciado sobre el polémico choque que se ha producido entre Ayuso y Mónica García: "Al final, todos somos humanos. Todos dan la mano".