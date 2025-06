Miguel Salazar Madrid, 05 JUN 2025 - 21:40h.

Sulyman está muy dolido con Saúl por desaparecer de su vida de un día para otro

Sulyman reconoce que es un hombre con capacidad de resolver sus problemas. Por eso, ha venido a 'El diario de Jorge' dispuesto a solucionar el conflicto que tiene con Saúl, su mejor amigo.

Asegura que lleva más de un año sin saber nada de él. Justo cuando se independizó, dejaron de hablar. Y en todo este tiempo asegura que le han sucedido cosas increíbles que le hubiera gustado hacérselas saber a su amigo. Sulyman ha sido padre de un bebé que le ha llenado de felicidad. Aunque también, el invitado asegura que ha pasado por algún bache que otro sobre todo en el plano económico.

Sulyman se siente decepcionado con Saúl, al que le considera más que un amigo. Se conocieron en la adolescencia y, desde entonces, han tenido una relación increíble hasta que hace un año todo cambió. Además, el invitado explica que ha intentado haberse puesto en contacto con él pero nunca ha recibido respuesta.

El tenso encuentro

Saúl estaba con Jorge Javier Vázquez en el sofá del plató cuando ha aparecido Sulyman. Este no ha dado crédito con la situación. "¿Encima de haber estado sin llamarme no te levantas?", le pregunta. El invitado ha quedado alucinado con la reacción de su mejor amigo al verle. "No lo entiendo, la verdad", decía muy indignado.

"Te he traído aquí porque me han dado la oportunidad de traer a alguien al programa, y quería reconciliarme contigo. Llevo sin verte mucho tiempo, eres más que un hermano", le trasladaba Sulyman. Saúl, al escucharlo, reconoce que no podía esperarse su aparición en el programa. Y el momento más conflictivo ha llegado cuando el presentador le ha preguntado a Saúl si sabía que su amigo había sido padre.

"Me lo ha comentado pero no porque le haya dicho él", respondía. "Me podrías haber llamado. ¿Me has llamado alguna vez?", se cuestionaba el otro. Así que Saúl ha reconocido su culpabilidad en el enfrentamiento. "Tienes razón, pero tienes que analizarte tú", le decía.

Tras este cruce de reproches entre uno y otro, se ha producido un momento muy emotivo cuando Sulyman ha empezado a llorar desconsoladamente por la situación. Y, justo después, se han abrazado y han terminando solucionando su trágica historia.