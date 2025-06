Yahya visitaba ‘El diario de Jorge’ dispuesto a entregarle todo su amor a Carla pese a no haberla visto en persona nunca

Niega haber llevado una doble vida y no quiere coincidir con su expareja en plató: “No conseguiríamos nada”

Compartir







Yahya se enamoró de Carla nada más verla, aunque nunca han llegado a tener una cita. Su fama de ligón y un mensaje desafortunado han complicado el camino para conquistarla. El invitado visitaba ‘El diario de Jorge’ dispuesto a entregarle todo su amor.

Jorge Javier entrevistaba a Yahya en un primer momento, que se sinceraba sobre su relación con Carla. Quiere pedirle que sea su novia, pero hay varios inconvenientes: no se han visto en persona nunca y, además, le tiene bloqueado porque piropeó a una amiga.

“Tengo muy mala fama, tengo fama de mujeriego… y no es que sea mujeriego, es que he tenido un pasado oscuro y ya me he metido en esa vorágine… Pero ahora he sentido lo mismo que se siente como con el primer amor”

Antes de recibir a Carla, Jorge Javier le pedía a Yahya que se ‘camuflase’ con un casco de moto, una cazadora y una caja que contenía un mensaje. La invitada visitaba ‘El diario de Jorge’ para recibir una sorpresa, pero no sabía qué ni quién estaba detrás.

Carla recibía el paquete del hombre misterioso que tenía una nota dentro: ‘Quiero que seas mi novia’. La invitada descubría estupefacta que era Yahya quien se escondía debajo del casco y el responsable de la sorpresa.

“Espera, que me ha entrado el calor… estoy asimilándolo”, decía en un principio sin saber contestar a la propuesta final. “¿Tengo que responder ahora? Esto no me lo esperaba… hay muchas cosas pendientes. No estoy preparada ahora mismo”, comentaba ella muy nerviosa y sorprendida.