Ana Rosa, tras las pruebas que implicarían a Santos Cerdán: "En Moncloa se ha vivido una madrugada de infarto"

El PSOE defiende a Santos Cerdán tras el informe de la UCO y asegura que "jamás" ha cobrado comisiones por adjudicaciones

Ana Rosa Quintana aborda en su editorial los últimos detalles que se conocen sobre Santos Cerdán y la reacción de Pedro Sánchez ante ellos

Tras la sesión de control del Gobierno, Ana Rosa Quintana se ha centrado en su editorial del 12 de junio, en la delicada situación que rodea al partido político que preside nuestro país.

"Que te miren como Pedro Sánchez mira a Santos Cerdán. Si te miran así, estás muerto. Hay miradas que matan. Nos preguntamos si en la cabeza del presidente resonaban ya los titulares de hoy en todos los medios. "La UCO entrega al Supremo un audio de Koldo que implica a Cerdán en el cobro de comisiones". La pregunta es si el presidente conocía el informe de la UCO cuando Cerdán le dio un toquecillo en el Congreso al que el presidente respondió con esa mirada de "killer". Es muy revelador que en la sesión de control avalara al fiscal general pero no avalara a Cerdán", ha arrancado la presentadora.

Ana Rosa ha continuado: "A las 21: 40 eldiario.es publicaba la noticia del audio de Cerdán, con lo que el informe de la UCO dejaba de ser un bulo. A las 21:45 lo publicaba la Cadena SER. A las 22:04 el PSOE publicaba un comunicado apoyando a Cerdán. Vozpopuli publica que en Moncloa se ha vivido una madrugada de infarto en la que Sánchez ha abroncado a su equipo por el comunicado del PSOE negando que Cerdán se haya beneficiado de adjudicaciones. Si se diera el caso de que Cerdán fuese imputado, sería el segundo Secretario de Organización del PSOE implicado en un caso de corrupción. ¿Sería sostenible esta situación sin convocar elecciones? ¿Por qué los socios de Sánchez que apoyaron la moción de censura contra Rajoy miran para otro lado? En medio de esta situación, el presidente reapareció ayer en la sesión de control al Gobierno tras 43 días sin responder a ninguno de los escándalos que rodean al Gobierno".

Ana Rosa Quintana: "Se marchó como vino, maquillado y en silencio”

Por último, Ana Rosa Quintana ha dicho: "A las preguntas sobre corrupción respondió con datos económicos y sobre la fibra óptica en España. No respondió sobre el registro en casa de Ábalos, no dijo nada sobre la huelga de jueces y fiscales, no valoró el varapalo de la UE a la Amnistía y no respondió al tema del día: ¿Avala usted o no avala a Santos Cerdán? El presidente salió del búnker de Moncloa para dejarse ver 50 minutos en el Congreso, y regresó al búnker, del que no volverá a salir hasta julio. Se marchó como vino, maquillado y en silencio".