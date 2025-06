Joaquín Prat, indignado ante la trama de corrupción que salpica al PSOE: "¿Qué tiene que pasar?"

Joaquín Prat ha reflexionado en 'Vamos a ver' sobre la gran trama de corrupción en la que se está viendo envuelto el gobierno de España

Víctor de Aldama, a José Luis Rodríguez Zapatero: "Que explique por qué se montó en un avión privado mío de Caracas a Santo Domingo"

Las pruebas presentadas por la UCO que implicarían a Santos Cerdán en un gran escándalo de corrupción han provocado la dimisión del que fuera el número tres de Pedro Sánchez y un auténtico terremoto político.

Aunque Sánchez pidió perdón en su comparecencia posterior, defendió su papel como presidente del Gobierno y el proyecto del PSOE en España. Pero solamente unas horas después, Víctor de Aldama señalaba a Pedro Sánchez como el auténtico cabecilla de esta trama de corrupción.

'Vamos a ver' ha arrancado el programa de este viernes 13 de junio con la última hora de este gran escándalo que envuelve al PSOE y Joaquín Prat no ha podido evitar hacer una reflexión sobre todo lo que está pasando en España: "Los audios incorporados al informe hecho por la UCO de casi 500 folios hechos a raíz de una exquisita investigación han dejado al aire las vergüenzas de todos estos chorizos que campaban a sus anchas vestidos de esa pátina de credibilidad y de hombres honestos. Un día paseando tranquilamente por los pasillos del Congreso y al otro completamente defenestrados. Madre mía... ¿Qué tiene que pasar, qué tiene que pasar", decía el presentador.

La intervención completa de Pedro Sánchez tras la dimisión de Santos Cerdán

El presidente del Gobierno, ante la dimisión y la situación en el PSOE, ha indicado en la rueda de prensa: "Como saben, el motivo de esta comparecencia es para dar explicaciones tras tener conocimiento del informe de la Guardia Civil que investiga la causa abierta contra José Luis Ábalos y Koldo García. Lo hago en primer lugar, y ante todo, para pedir perdón a la ciudadanía. Perdón. Y naturalmente y especialmente, en esta sede, perdón a los militantes y simpatizantes del PSOE".

"Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Es cierto que durante semanas y meses, y se han hecho eco en los medios, circulaban rumores sobre supuestas investigaciones en curso, pero lo cierto es que no existía ningún indicio de la participación de Santos Cerdán en el llamado 'caso Koldo'. Y sin embargo, esta mañana,ayer por la noche ya empezamos a conocer, hemos podido conocer la integridad del informe, al menos en mi caso. Y esta mañana han aparecido esos indicios, y son indicios graves, muy graves. Por eso, a lo largo de esta tarde he pedido a Santos Cerdán su dimisión como secretario de Organización con efecto inmediato y su renuncia al acta como diputado del grupo parlametario socialista. Y por eso quiero pedir de nuevo disculpas a la ciudadanía. Porque el PSOE, y yo como secretario general del PSOE, no debimos confiar en él".