Aldama insta al expresidente del Gobierno a revelar por qué se montó en un avión privado suyo que iba de Caracas a Santo Domingo

Víctor de Aldama, de Pedro Sánchez: "Daba órdenes y no tocaba el dinero. Luego no sé de qué manera le repartirían sus beneficios"

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que involucra a Santos Cerdán en una presunta trama de comisiones ilegales ha provocado un gran terremoto en la política española. La noticia derivó en la dimisión del secretario de Organización del PSOE y uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez y puso en entredicho al Gobierno. Poco después de que Cerdán dimitiese de todos sus cargos y entregase su acta de diputado, el presidente compareció ante las cámaras para disculparse y para anunciar que iba a realizarse una auditoría externa de las cuentas del PSOE, pero que no iba a convocar elecciones.

Víctor de Aldama ya anticipó que Santos Cerdán era uno de los implicados y este viernes ha vuelto al plató de 'El programa de Ana Rosa'. Ha dicho que "está clarísimo" que Pedro Sánchez es "el jefe" y ha añadido: "Hay que pensar algo. Ellos eran los lacayos. En una banda organizada de narcotráfico, el jefe no toca los fardos. Pedro Sánchez daba órdenes, no tocaba el dinero y no se involucraba. Entiendo que luego no sé de qué manera le repartirían sus beneficios".

Aldama, de Zapatero: "Es el jefe de Sánchez en la sombra"

Además de contra Sánchez, Aldama se ha dirigido al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero porque se refirió a él en una entrevista. "Aparte de decir que no me conocía, parece que se vino arriba. Como es el jefe de Sánchez en la sombra dijo más cosas de mí. Si este señor tiene algo contra mí, que explique por qué se montó en un avión privado mío de Caracas a Santo Domingo y se vino en el vuelo conmigo. Y ese famoso sobre por el que tanto pregunta la gente, sabe perfectamente lo que hay en ese sobre, que lo cuente. Eso no lo voy a contar yo". Ana Rosa Quintana le ha preguntado por el contenido de ese sobre, pero él no ha querido dar más detalles.

