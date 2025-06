Sandra Salinas 17 JUN 2025 - 13:28h.

Máximo Huerta, sobre Pedro Sánchez: "Le preocupa más el PSOE que los papeles, la UCO..."

Lo que dijo Máximo Huerta ante los casos de corrupción que salpican al PSOE: "Estoy entre las palomitas y el Primperan"

Máximo Huerta habló en 'El programa de Ana Rosa' la crisis del PSOE tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, confesaba estar entre "las palomitas y le Primperan" y, 24 horas después, explica sus sensaciones en directo.

¿Qué dijo Máximo Huerta del PSOE?

"Como ciudadano tengo ganas de saber qué más hay en esos folios. Por lo demás, que cada palo aguante su vela. Estoy un poco entre las palomitas y el Primperan. De pronto te enteras que esto ya se estaba haciendo hace siete años. Mientras que a alguien se le está echando aceite hirviendo y poniéndole en el patíbulo, al mismo tiempo hay quien está pegando mordidas y marchándose de putas", decía el colaborador de 'El programa de Ana Rosa'.

Con el paso de las horas, la polémica continúa y muchos destacan la frase de Sánchez en su última comparecencia, recordando que eran las cinco de la tarde y no había comido: "Si hoy, lo único que se puede sacar de esa rueda de prensa es esa broma, fue bien", decía Máximo.

En su opinión, a Sánchez "le preocupa más el PSOE que los papeles, la UCO..." y tampoco cree que se centre en sus socios de Gobierno: "No quieren al PP y a Vox, van a estar tranquilitos".

Jano Mecha le recordaba entonces sus propias palabras, que en el momento en que los hechos que ahora provocan esta polémica se sucedían, él estaba en el Gobierno y el colaborador respondía: "Sí, estaba pasando, ya lo dije ayer de una manera, confieso que torpe, me costaba hablar y Ana Rosa los abe porque me conoce bien, me costaba porque incluía muchas sensaciones personales".

"Yo quiero ser prudente, una por no acabar en el titular y por no recibir las hordas de fandom de unos y de otros, ayer me costaba mucho yo aún así dije algo parecido", concluía.