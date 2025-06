Dos hermanas se reencuentran tras años sin verse

Lara Guerra 20 JUN 2025 - 21:37h.

Una invitada quiere recuperar la relación con su hermana secreta en el 'Diario de Jorge'

Melody tiene 26 años y es de Valencia. Se enteró de que tenía una hermana llamada Lorena con 11 años y fue a través de una discusión de sus padres en la que hablaban de ella. Su padre nunca se quiso hacer cargo y por lo tanto se tuvo que buscar sus propios medios para encontrarla. Finalmente la invitada de 'El Diario de Jorge' consiguió contactar con ella a través de Facebook, sin embargo, su relación actual es distante y quiere recuperarla.

Melody cuenta que tras escuchar a su madre hablar sobre su hermana, ella no dudo ni un solo minuto en querer encontrarla: "Estuve durante años buscándola por redes sociales porque no tenía pistas de ella. Mi padre nunca se quiso hacer cargo de Lorena así que la encontré en Facebook y la pregunté si su madre se llamaba Ángela y su tía África, cuando me dijo que sí, le conté que yo era su hermana".

Asimismo, la invitada del programa explica que cuando escribió a Lorena, su padre se encontraba en Algeciras y aprovechó para hacer una encerrona y que ambos se pudieran conocer: "Se presentaron y reaccionaron bien. Después pasamos a hablar todos los días, de hecho ella estuvo pasando un mes entero en mi casa, pero ahora nos vemos poco. Conocí a su hermano en enero y en mayo me quedé embarazada de él, me fui a verla para contárselo y creo que no le hizo mucha gracia".

"Estábamos en el coche los tres, me puse muy nerviosa, me vio la cara y ya me preguntó que si estaba embarazada. Tras esto, hemos estado bien, pero he notado que hay cosas que no puedo contarle porque es su hermano. Me gustaría que ella participara en la crianza de mi hija porque llevamos dos años sin vernos. Ella es muy valiente y me alegro de haberla conocido por fin.

Las hermanas se reencuentran

Tras conocer toda la historia de Melody y Lorena, ambas se reencontraban en plató y se fundían en un emocionante abrazo. La hermana procedía a darle el mensaje tan esperado: "Te eh traído para decirte que te amo, que eres una tía valiente y que he estado toda mi vida queriéndote conocer. Te noto distanciada".

Sin embargo, Lorena asegura que no, y que hay veces que simplemente necesita descansar ya que recientemente ha sido diagnosticada de esclerosis múltiple: "A lo mejor me cuesta algo más levantar el teléfono. Pero, sabes que si necesitases un riñón te lo daría".