Una invitada quiere recuperar a su hermano tras ser infiel a su expareja y quedarse embaraza

Ana tiene 21 años y llega desde Girona al programa de ‘El diario de Jorge’ para recuperar la relación con su hermano. Ambos llevan sin hablarse desde hace un año y medio porque ella le fue infiel a su pareja y se quedó embarazada, algo que no le gustó nada a su hermano y cuyo motivo fue el detonante que puso fin a esta relación.

La invitada asegura estar muy dolida porque el vínculo con su hermano era muy estrecho, sin embargo, tras este año y medio, Ana ha decidido acudir al programa con el fin de recuperar a su hermano dándole todas las explicaciones necesarias. Su hermano llega al plató sin saber por qué ha sido invitado y una vez, Jorge Javier le comunica que su hermana le ha traído hasta el 'Diario' sus lágrimas envuelven sus ojos.

Alejandro asegura estar muy molesto porque ellos vienen de una familia que nunca ha estado unida: "No quería eso para mi hermana, a mí me defraudó muchísimo. Yo confiaba plenamente en ella, sigue siendo mi hermana pero, me dolió todo...no me lo esperaba, la verdad. Me imagino lo que sufrió mi hermana y yo muchas veces la necesito, es uno de los pilares de mi vida".

El reencuentro entre Ana y Alejandro

Ha llegado el momento de que ambos se reencuentren y se den las explicaciones que necesitan. Desde el primer momento ambos se han fundido en un largo abrazo lleno de emoción, en el que las lágrimas eran las protagonistas de este bonito reencuentro.

"Te echo mucho de menos. Quería darte explicaciones porque sí hice las cosas mal, pero no contigo Alejandro. Intenté quedar contigo y no ha habido manera, y bueno...te echo mucho de menos, te necesito", asegura su hermana.

Ante estas palabras, su hermano afirma que le pidió en su día las explicaciones y que no se las dio. También, Alejandro le confiesa que "siempre has estado a mi lado y sabes como hemos crecido, yo no quería eso para mi sobrino. Sabes como es mi mentalidad. Yo sé que lo he hecho mal, pero tampoco sabía que hacer. Al final es mi hermana, me ha dolido todo mucho. Por último, después de abrirse en canal el uno con el otro, la pareja de hermanos 'entierra' el hacha de guerra para darse una nueva oportunidad y volver a ser una familia unida de nuevo.