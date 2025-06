Miguel Salazar Madrid, 19 JUN 2025 - 20:28h.

Nunca hay nada perdido. Si no que se lo digan a Pablo, un madrileño de 52 años que no pierde la fe en recuperar a su ex a sabiendas de que la relación con ella no fue nada buena.

El invitado de 'El diario de Jorge' ha relatado cómo fue su tormentoso romance con Nieves, una mujer que no sabía a qué venía en un principio al programa. Pablo tiene claro que se equivocó durante los dos años de noviazgo, porque entre otras cosas admite que tuvo muchos celos por un amigo que tenía en común su expareja con una amiga.

Nieves descubrió que Pablo se creó un perfil en una app de citas

Con ese hombre no pasó nada, pero en la cabeza de Pablo siempre existía la incertidumbre. Él cometió el grave error de 'tontear' con una chica a la que conocía del entorno laboral. Tampoco llegó a nada más. Pero todo se agravó cuando creó un perfil en una aplicación de citas. Y Nieves supo de ello, en un momento en que ya apenas existía la llama del amor.

Nieves ha entrado en directo en el plató de 'El diario de Jorge' después de escuchar los errores que el propio Pablo admitía. Sin embargo, lo que no se esperaba en ningún momento es que le pidiese retomar la relación. Su serenidad no ha pasado desapercibido. "Tengo sentimientos por él, claro que le quiero como pareja... pero tengo claro que como hemos estado hasta ahora no se puede estar", le decía en directo.

Nieves ha insistido en que su expareja tiene que "cambiar" sus "inseguridades". "Necesita ayuda, él lo sabe, para cambiar ese comportamiento de celos", compartía. Cree que cuando está en esa situación le entra una "ira" con la que es capaz de hacerle "daño". Jorge Javier Vázquez le ha preguntado a Nieves si, en definitiva, quiere o no volver con él. "Lo dejamos en interrogante", le contestaba.