La presentadora ha hablado sobre la OTAN, el dinero que España destinará a la Defensa y también sobre el caso Koldo

Ana Rosa Quintana: "El manual de resistencia de Sánchez está calcado a las memorias de El Lute, que decía que resistir es vencer"

Ana Rosa Quintana ha centrado el editorial de este martes 24 de junio de 2025 en la actualidad de la política internacional. Concretamente, la presentadora aborda el papel que desempeña España en la OTAN y las decisiones de Pedro Sánchez frente a ello.

“Buenos días. Sánchez ha vuelto a mentir, pero esta vez con una mentira planetaria. No había excepción ibérica. Si le pusieran un polígrafo volverían a saltar los plomos en toda España. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha dicho: 'En la OTAN no hay ni cláusulas de excepción ni pactos paralelos'. Rutte desmiente a Sánchez y España tendrá que invertir el 3,5% en Defensa hasta el 2029. Horas antes, el presidente aseguraba que teníamos que invertir el 2,1% agarrándose al término "flexibilidad". Que no nos mientan. Como si los demás países europeos no quisieran un estado de bienestar con Educación y Sanidad”, comenzaba.

Para continuar, la presentadora ha destacado lo que se tendrá que invertir en Defensa verdaderamente: “Sánchez intentó ridiculizar a Feijóo cuando pidió que le tradujeran la carta de Rutte, pero con ese tuit se estaba riendo de toda España. El presidente en inglés saca sobresaliente, pero un suspenso en comprensión lectora y matemáticas, porque la carta de Rutte no habla el 2,1%. El Gobierno tiene su propio arsenal repartido en un 10% de bombas de humo, 20% en manipulación, 30% en propaganda y 40% en ideología. El mismo Zapatero lo reconoció ayer en un evento sobre el aniversario del matrimonio gay cuando dijo: "He venido a politizar el acto". Aunque se apunta a Illa como el salvador de Sánchez, en realidad el que siempre sale en su defensa es Zapatero, que ayer fue muy franco hablando de los 40 años la dictadura que tuvimos hace 50 años. Cuando se escuche en la hemeroteca siempre puede hacerse un Ábalos y decir que no se reconoce en los audios”.

Ana Rosa Quintana: "La Noche de San Juan en Moncloa debió de ser frenética quemando en papelitos todo lo malo"

Por último, Ana Rosa Quintana se ha referido al caso Koldo: “A Ábalos solo le quedó decir que el que hablaba era Torrente, pero el juez lo ve inverosímil. Y en una especie de confesión, Ábalos añadió que no le había dado tiempo a armar un relato coherente. La Noche de San Juan ayer en Moncloa debió de ser frenética quemando en papelitos todo lo malo: imputaciones, confesiones, audios, socios que se van al Grupo Mixto, titulares que hablan de Chivite engordando medio millón un contrato de la empresa de Cerdán, la UCO a la que quieren descabezar, las encuestas, o la próxima declaración de Cerdán. Zapatero fue el que acuñó el término "Súper Cerdán", del que dijo que 'es un socialista de los que hacen mucho en silencio, y con socialistas así se explica la historia del PSOE". Otro audio para la historia".