Kiko llega con el fin de reconciliarse con la hija de su pareja. Sin embargo, tiene ciertos comentarios que hacen que Andrea no esté receptiva a solucionar sus problemas

Kiko tiene la intención de arreglar su relación con la hija de su pareja en 'El diario de Jorge', pues lleva sin hablar con ella desde su último enfrentamiento en marzo. Y es que, según explica al presentador, Andrea y él chocan mucho pues al invitado no le gustan ciertas actitudes que tiene. Por ejemplo, le molesta cuando la joven le dice a su madre qué ropa debe ponerse o cuando le exige quedar a una hora exacta para irse al poco tiempo con sus amigas. También reprocha que, en alguna ocasión, le pida dinero a su madre.

Lo que él no sabía es que Andrea se encontraba entre el público escuchando las actitudes que disgustan a la pareja de su madre. Molesta con Kiko, se sienta junto a él en el sofá del plató para desmentir toda la información que acaba de contar en el programa. Este ha sido su tenso enfrentamiento.

Así ha sido el tenso enfrentamiento

"No sé ni por dónde empezar", asegura la invitada. Para empezar, Andrea aclara que su discusión en el viaje de Marruecos es la única que han tenido "independientemente de roces". Además, prefiere que el motivo no se diga en televisión. En cuanto al tema de la ropa, Andrea se siente muy disgustada: "Me dan ganas de llorar porque que digas que controlo a mi madre y que le digo lo de la falda". De hecho, lo califica como "rastrero". Sin embargo, Kiko se justifica: "Es lo que yo he vivido al principio de la relación".

Pero la invitada no da crédito de que le haya traído hasta aquí: "Se te olvida que tú no sabes, ni conoces bien a mi madre. Yo sí, es mi madre". Kiko llegó a sus vidas hace cinco años, algo que le pareció genial en un principio. Pero ahora siente algo diferente: "Tú compites conmigo". Él niega que esto sea cierto y lo que les ocurrió en Marruecos es una prueba de ello. "Gracias a Dios, en el viaje estaba mi pareja que también lo vio, pero es que también me lo confirmó mi madre", afirma.

Por una parte, la invitada se alegra de que les haya llevado a 'El diario de Jorge' porque así su madre puede exponer lo que realmente piensa sobre él: "Creo que tienes el concepto muy equivocado". Kiko considera que el carácter que tienen los dos es lo que hacen que choquen porque, tal y como apunta Andrea, ella es "cabezota", pero él es "terco" e "impone" al igual que ella: "A mí no me gusta que me impongan".

Kiko confiesa que le ha traído hasta aquí para que los dos aprendan a ceder, pero la invitada recuerda otra de las afirmaciones que ha hecho previa a su entrada: el dinero. "Tengo 27 años, hace cinco tenía 22 y se te olvida que yo trabajo desde los 17 y pago la mitad a mi madre desde entonces. Con 22 años creo que todo el mundo habrá pedido algo a su madre". E insiste en que su madre le ha contado otra cosa "que no es". "Él no entiende que yo soy su hija y que, para empezar, no es ni competencia. Yo soy su hija y tú eres un ajeno", señala.