Mar, una joven de 18 años que ha llegado desde Bilbao al plató de 'El diario de Jorge', ha descubierto en directo un 'bombazo' sobre su amistad con una de las persoans que más quiere en el mundo: su amigo Derek. Según explica en directo el otro joven, su exnovio quiso dejarla para iniciar un noviazgo junto a él.

Todo esto ocurre después de las informaciones que ya tenía Mar. Por eso ha querido venir al programa presentado por Jorge Javier Vázquez, con la intención de zanjar su malestar con Derek. Con su expareja tiene claro que no quiero hablar nada más.

Un buen día, su entonces novio y mejor amigo le dijeron que no les apetecía salir. A ella le pareció un poco extraño, pero igualmente no quería perderse la fiesta y ocurrió algo totalmente inesperado. En una discoteca, cuando todos bailaban bajo las luces de neón y con la música a tope, Mar descubrió que su novio estaba besándose con su mejor amigo. La joven se quedó a cuadros y, a partir de ahí, su relación fue a pique.

Pese a que de aquél noviazgo no quiere saber nada, si tiene claro que la amistad con Derek le importa y mucho. Quería que le pidiese perdón, pero no se esperaba la confesión del otro. "Me gustaba él, empecé a sentir cosas pero nunca fui capaz de decírselo", le comentaba al presentador. "Esa persona tenía pensado dejar la relación pero ella no lo sabía", lanza.

Mar no se esperaba en ningún momento esas palabras de su amigo. Cuando ha entrado en plató, no ha decidido lanzarle un abrazo o beso a Derek y le ha pedido explicaciones. "Ahora me entero", decía.

"Él mismo te lo quería comentar, pero no se lo adelanté", comenta el otro. Derek le ha terminado pidiendo perdón públicamente en directo. "Le sigo queriendo como amigo pero una herida no está sanada del todo", confesaba antes de las disculpas Mar.