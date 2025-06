Abuela y nieta se reencuentran tras casi siete meses sin verse: "Te quiero muchísimo y te he echado mucho de menos"

Aitana ha llegado a 'El diario de Jorge' recién llegada de Nueva York, en donde llevaba alrededor de siete meses gracias a un programa de intercambio cultural. Pues bien, a pesar de que en un principio iba a volver en enero de 2026, ha acudido al programa de Telecinco para protagonizar un emotivo reencuentro con su abuela, una persona muy importante para ella. De hecho, ha confesado que al despedirse de su abuela, algo "ocurrió dentro de ella": "Mi abuela es mi mejor amiga. Es el ejemplo a seguir que tengo en la vida. Tuvo un pasado difícil...".

Después de que Jorge Javier Vázquez hablase primero con la joven y, posteriormente, con su abuela, que hablaba de su nieta 'maravillas' y quien para nada se esperaría lo que ocurriría a continuación (su nieta la había citado nada más y nada menos que en un programa de televisión), llegaba el momento de la verdad. El momento del reencuentro entre ambas.

La reacción de la abuela al ver a su nieta

La abuela no podía llevarse más sorpresa: sus gritos de alegría y aspavientos lo decían todo. Y mientras tanto, la joven le abrazaba a más no poder. "Esto vale... no sé lo que vale", indicaba la abuela. "Estoy contentísima", señalaba la abuela, que agradecía a todo el equipo de 'El diario de Jorge' la sorpresa, mientras miraba a su nieta con los ojos vidriosos.

Por último, Aitana le dedicaba unas emotivas palabras a su abuela: "Eres mi mejor amiga, una de las personas más importantes en mi vida. Eres mi persona favorita en el mundo. Te quiero muchísimo y te he echado mucho de menos. Ojalá te pudiese meter en un bolsillito y llevarte conmigo a todas partes", subrayaba la joven