Ainhoa estaba dispuesta a cambiarse de ciudad para empezar una relación con Alberto

Un joven cacereño se enfrenta a las tensiones con su peluquero y le exige que cambie su actitud: "Te echo de menos"

Compartir







'El diario de Jorge' ha recibido la tarde de este martes a Ainhoa, una joven de 19 años que tuvo un flechazo a través de redes sociales. La invitada se enamoró hace ya tres años y venía dispuesta a declararse en el plató.

Nada más ver a Jorge Javier Vázquez, le confesaba cómo se encontraba: "Estoy nerviosa", le decía. Ella vive en Lleida, él en Badajoz, y está dispuesta a dejarlo todo y mudarse a Sevilla, donde vive su madre, para estar cerca de él y poder comenzar una relación. "A mí me da algo, me voy a desmayar de los nervios. No me lo creo", decía al verle a través de la pantalla.

PUEDE INTERESARTE El lacrimógeno momento de una abuela al descubrir que cumplirá el sueño de su vida gracias a su nieto

Su nombre es Alberto, tiene 21 años y es estudiante de musicología. Finalmente, llegaba el momento. Los dos se veían en persona por primera vez en tres años y se saludaban con dos besos: "No sé qué he hecho. Me da vergüenza. No me va a salir, estoy muy nerviosa. No me sale la voz", le decía ella al presentado.

Jorge Javier se disponía entonces a echarle un cable: "A ver, Alberto, ella ha venido aquí porque te conoce desde hace 3 años, le gustas mucho. Vive en Lleida, tú en Badajoz, pero su madre vive en Sevilla. Ella te ha traído aquí porque dice que quiere empezar algo contigo. Quiere ser tu novia y por ti está dispuesta a trasladarse a Sevilla para estar más cerca de ti y que podáis inicar una relación".

PUEDE INTERESARTE Dos hermanas secretas y mucho tiempo sin verse: así ha sido el emotivo reencuentro

"Amistad cien por cien"

Pero la respuesta de Alberto no era la que ella había soñado: "No sabía quién era, podía tener mis sospechas. En mi opnión, no sé si realmente estoy preparado o es mi momento de tener una relacion, tú ya sabes que para mí eres una chica a la que admiro mucho y a la que agradezco el apoyo. Cien por cien vas a tener mi amistad", confesaba. Y, finalmente, el presentador les despedía pidiendo que se dieran "un abrazo de amigos".