Ana Rosa: "El presidente está como un tren de Renfe. Colapsado y sin aire"

La presentadora ha hablado del último colapso ferroviario en España por el que nadie ha dado explicaciones

Ana Rosa, sobre el ingreso en prisión de Santos Cerdán: "Las caras del Gobierno parecían las de los rivales de Ilia Topuria, estaban noqueados"

Ana Rosa Quintana ha hablado en su editorial de este miércoles 2 de julio de 2025 del complicado panorama político al que se enfrenta España con los casos de corrupción en los que el Gobierno se está viendo envuelto y del último colapso ferroviario en España por el que nadie ha dado explicaciones.

"Buenos días. El presidente está como un tren. Y no es un piropo. Está como un tren de Renfe. Colapsado y sin aire. El colapso del Gobierno se refleja en el caos ferroviario con 15.000 pasajeros tirados durante 14 horas sin bebida y sin aire acondicionado, con el fresquito que hace. Además de una ola de calor, en España tenemos una ola de bochorno. Llevamos cuatro colapsos ferroviarios masivos en lo que va de año. Coger un tren es un viaje a ninguna parte. Absolutamente tercermundista. El ministerio de Transportes podría llamarse el ministerio del Caos, con un exministro de Transportes y una presidenta de Adif imputada. Tanto enchufe ha provocado un cortocircuito en la gestión. Han convertido a Renfe en el tren de la bruja con Óscar Puente dando escobazos a los pasajeros que se quejan. Ya lo hace en Tuiter", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha continuado: "Lo último que hizo fue llamar payaso a algún usuario y asegurar que "España está viviendo el mejor momento ferroviario de su historia". Para disimular el caos, Óscar Puente tiene dos Yoes, el Yo y el Súper yo. El Súper Yo es una cuenta anónima que gestiona en las redes para echarse flores a sí mismo. Con el panorama que tenemos parece una broma que recuerda a ese meme de la cabeza de Homer en la que hay un mono con dos platillos. Sin embargo, no ha puesto ni un tuit sobre los colapsos de ayer, ni siquiera para acusar de sabotaje a la extrema derecha con Feijóo a la cabeza cortando cables. ¿Y cuál es la solución del Gobierno? Prohibir la publicidad de los vuelos cortos si hay alternativa. Si descartamos el tren como alternativa nos queda el patinete, el Peugeot, la furgoneta de Ábalos o el Falcon, claro. También podemos llamar a Cerdán, que es técnico en mantenimiento, aunque ahora está ocupado. Precisamente ahora dice la ministra portavoz que lo primero que hicieron con Cerdán fue pedirle el acta. No".

Para terminar, Ana Rosa ha apuntado: " Lo primero que hicieron fue ratificarlo e invitarlo a cenar con Sánchez 24 horas después de destaparse la existencia de los audios, además de informar a Ábalos de que la UCO estaba investigando a Koldo. La corrupción va a traer una grave consecuencia entre los socios del PSOE, porque Yolanda Díaz está enfadada. Muy enfadada. Tan enfadada que ha decidido tomar una decisión drástica. ¿Dimitir? No. ¿Renunciar a sus cinco ministerios? No. ¿Taparse la nariz y dejar de respirar como Mafalda? No. Ha decidido, atención, convocar una reunión. Paren máquinas".