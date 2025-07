Tras cerrar temporada en lo más alto, la periodista se sincera sobre sus momentos más difíciles en directo, los ataques de risa incontrolables y su verano sin planes pero con propósito, ¡dale play!

Ana Rosa Quintana cierra temporada mirando al futuro político: "A la vuelta, espero entrevistar al nuevo presidente del Gobierno"

Compartir







Con la vigésima temporada de 'El programa de Ana Rosa' recién finalizada con un 14% de share y 320.000 espectadores diarios, Ana Rosa Quintana se despide hasta septiembre. Lo hace tras seis meses intensos desde su regreso, marcados por la política, el liderazgo y la presión del directo.

Antes de arrancar sus vacaciones, la presentadora se somete a un test exprés en el que habla, sin filtros, de los momentos más surrealistas —y también más duros— de su carrera. ¿La peor entrevista? Lo tiene claro: "La peor entrevista siempre es cuando tienes enfrente a alguien que no dice la verdad." ¿Errores en directo?: "Miles… pero la gente entiende que en directo todo puede pasar."

Con más de 15.000 horas en directo, Ana Rosa ha vivido de todo. Se ríe al recordar aquellos días en los que los ataques de risa con todos sus compañeros por las mañanas le impedían siquiera hablar: “Ataques de risa de no poder hablar. Me lo he pasado muy bien con todos. Con Joaquín, con Max… Me gusta mucho trabajar con ellos.”

Valora profundamente el poder formar su equipo: “Gracias a Dios, al ser productora, podemos elegir con quién trabajamos.” Aunque no señala a una entrevista como la mejor, tiene una filosofía clara "La mejor es la que está por venir" y resalta que: "La mejor entrevista de mi vida es la que voy a hacer en septiembre." También tiene claro qué titular le gustaría leer sobre ella misma dentro de 10 años: "Que estoy viva". Dale play y no te pierdas sus palabras, en exclusiva.

Ana Rosa Quintana cierra temporada mirando al futuro político: "A la vuelta, espero entrevistar al nuevo presidente del Gobierno"

Canal de Whatsapp de Telecinco

Además, Ana Rosa explica cómo vive esas entrevistas, qué figuras le gustaría ver próximamente frente a ella —con una mención muy directa a un hipotético nuevo presidente del Gobierno— y por qué sigue sintiéndose cómoda en ese terreno de tensión política que tanto la reta como periodista. Más allá del análisis electoral, también reflexiona sobre el papel que juegan los medios de comunicación en un momento clave para el país. Reivindica sin matices el valor de la prensa libre y el impacto real que puede tener su trabajo cuando se ejerce con independencia y criterio.

Vacaciones sin planes, pero con las ideas claras

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Ana Rosa ha reconocido que arranca el verano sin apenas haber parado a pensar en vacaciones. Tras una temporada “trepidante”, lo que más necesita es desconectar. "Ni siquiera he tenido tiempo de organizarlas. Lo primero será quedarme en Madrid unos días para papeleo, cosas de casa… Necesito ordenar."

Aunque no descarta una escapada rápida —probablemente a la playa—, asegura que no es de hacer grandes planes. Su prioridad es parar, respirar y volver con las pilas cargadas en septiembre. Y, por cómo se expresa, parece tener claro que lo mejor aún está por venir. ¡Dale play!