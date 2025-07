Miguel Salazar Madrid, 22 JUL 2025 - 21:55h.

Yolanda tuvo a su hija a los 15 años: Así fue el proceso por el que pasó la invitada

La historia de una nonagenaria consigue darle la vuelta al cuento de la madrastra y cautiva 'El diario de verano': "Nunca vi diferencias"

Al igual que la artista La Húngara, Yolanda tuvo a su primera hija a los 15 años de edad. En ese momento sentía miedo e inseguridad por lo que podía venir, además de un duro proceso de asimiliación con su familia. "Yo sí me sentía preparada para ser madre pero luego lo pienso y digo 'madre mía'", dice.

"Al principio fue todo muy bonito pero luego hubo problemas"

Su pareja tenía 23 años y esperaban al bebé juntos. "Cuando se lo dije mis padres se enfadaron mucho pero pronto se les quitó el enfado", narra. Así que su familia le apoyó en todo lo posible y sacó adelante tanto la vida de Yolanda como la de Melyssa, su hija. "Al principio fue todo muy bonito pero luego hubo problemas con su padre", relata.

La invitada asegura en 'El diario de verano' que se siente "culpable" por la forma en la que ha criado a su primera hija. "No he sido una madre como se merecía mi hija. Mi crianza con los otros dos ha sido diferente", asegura. Sus nervios descontrolados, sus enfados repentinos y su necesitad de que sus hijas estén pendiente de ella hacen que su forma de tratar con ellas sea a veces complicada. Pero reconoce que la relación con Melyssa era "especial".

"Cuando tenía 9 años mi madre falleció y mi hija lo pasó muy mal", cuenta. A partir de ahí, empiezan de cero en Valencia con la ayuda de la hermana de Yolanda. "Toda la culpa la tenía yo de todo", señala.

Pero la historia ha cambiado porque ahora es Melyssa quien cuida de Yolanda. "'Mamá, estoy aquí', me dice siempre", dice. Madre e hija se han reencontrado en el programa de Telecinco con muchas ganas de confesarse eso que a veces cuesta tanto sacar a la luz.

"Sé que no he sido la madre perfecta, he cometido muchos errores, pero he hecho lo que he podido en la vida que he pasado", le transmitía a su hija llenando de emoción el plató. "Te quiero muchísimo. Ya está, no le des más vueltas", le respondía la otra.