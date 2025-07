Miguel Salazar Madrid, 21 JUL 2025 - 21:53h.

Paula apareció en la vida de Eva hace 5 meses, en concreto un 8 de febrero de 2025. Aquél día quedará señalado en la mente de ambas por conectar desde el minuto uno. Las dos están atravesando uno de los peores momentos de su vida, pero se definen como "las mujeres guerreras" por la fortaleza con la que están saliendo adelante.

La una necesita "la vitamina" de la otra, ya que se apoyan mutuamente después de separarse de sus parejas. Tanto Paula como Eva saben lo que es sufrir el desamor. Esta última relata entre lágrimas a Cristina Lasvignes -que el pasado viernes tomó el testigo de Jorge Javier Vázquez para presentar 'El diario de verano'- cómo descubrió que su marido le había sido infiel. "Su amante me mandó una foto con un "todo será mío"", relata.

Así descubrió Eva la infidelidad de su marido

Eva perdió muchos kilos. Su familia no le pidió que volviera con él pese a que ella lo había perdonado ya. "No me lo esperaba, estaba enamorada", cuenta. De un día para otro, su vida dio un giro de 360 grados. "Cuando empecé a sonreír, a aceptar lo que me había pasado tenía amistades que luego no estuvieron", comienza diciendo al hablar de Paula. "Ella mira y sabe lo que me pasa", asegura al referirse del día en que la conoció. Llegó hace poco pero parece su mejor amiga de la infancia.

Así también la define Paula. "La gente puede pensar barbaridades pero al final ella y yo sabemos lo bien que nos lo pasamos", comenta. Ninguna de las dos ha perdido las ganas de vivir. Al contrario, tienen más fuerza "que un huracán" -como cantaría Melody-. Eso sí, están sufriendo las críticas de algunos familiares suyos. "Nos llaman malas madres por sonreír y pasarlo bien", comparten.