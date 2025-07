Así ha demostrado el mítico invitado del programa si mintió o no a Naomi tras conocerla

'El Gallo' se somete a un impresionante cambio de look para ligar: "En la feria de Granada vas a arrasar"

Compartir







El Gallo ha vuelto por todo lo alto a 'El diario del verano'. La pasada semana Naomi, una joven granadina de 18 años, vino al programa y lanzó reproches contra el otro. "Tiene mucho gallo, mucho gallo... pero luego no saca su gallo a picotear", aseguró generando las risas en el plató.

Con esa frase se refería a que "tiene que centrarse más en él", ya que considera que a sus 25 años debería evitar ir 'de flor en flor'. Naomi da estas afirmaciones porque pudo experimentar un contacto con El Gallo que le dejó algo inquieta. "Yo le dije que no quería tener algo serio. Físicamente me atrae, pero no me veo preparada", le cuenta a Cristina Lasvignes, presentadora del programa.

A Naomi le prometió no regresar más al espacio de Telecinco para buscar pareja, pero de repente le vio por televisión haciendo justamente lo que le había dicho que no iba a hacer. "Parece un niño con estas reacciones", comenta.

El momentazo de El Gallo y Naomi con los huevos

Así que El Gallo y Naomi se han enfrentado a 'el huevo de la verdad', el método definitivo con el que se ha comprobado cuánto de verdad había en las palabras de cada uno. Si al tirarse el huevo está cocido, no están mintiendo. Por el contrario, si el huevo está fresco, demostrará que las respuestas de una y otro son falsas.

PUEDE INTERESARTE De romperle el número de teléfono a amarla para siempre: La arriesgada propuesta de un invitado a la mujer de su vida tras 4 meses de noviazgo

Finalmente, todas las respuestas habrían sido "mentiras" depués de que al lanzarse mutuamente los huevos se embadurnen enteros de la yema y la clara del interior. "¿Es verdad que le prometiste a Naomi que dejarías de venir a buscar pareja si mantenía relación seria contigo?", le pregunta Lasvignes a El Gallo. "¿Sientes algo por El Gallo?", ha cuestionado a la granadina. ¡No te pierdas este momentazo!