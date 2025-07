Miriam y Jennifer han tenido una relación de amistad llena de altibajos: Así han solucionado sus diferencias

Jennifer y Miriam llevaban años distanciadas. Pero desde que se han reencontrado en 'El diario de verano' han retomado su relación de amistad con más fuerza que nunca.

Miriam le explica a Cristina Lasvignes que se siente "culpable" por el tiempo que no ha disfrutado al lado de una persona a la que incluso considera parte de su familia. Se conocieron cuando tenían doce años, en reuniones que la familia de una y otra hacían. Crecieron de la mano. Incluso pensaron sus padres que algo más que una amistad, aunque eso nunca ocurrió. "Era algo tan pasional... pero nada más", explica.

Ya cuando pasaron unos años, "factores externos" provoaron un primer punto de distancia. Miriam tuvo una pareja que la "absorvía". Se distanciaron y luego se unieron, algo que sucedió tiempo después con una bonita anécdota.

Jennifer estaba embarazada, y se lo dijo a su amiga el día que Miriam le quería presentar al que fue su marido. "Algo dentro de mí me dijo 'tienes que ir'", relata. Más tarde prepararon juntas su boda, ya que se casaron con solo 3 semanas de diferencia.

El emotivo reencuentro entre las amigas

"Eso nos unió pero es verdad que el punto de inflexión fue el después de la boda", cuenta Miriam. Digamos que en unos 8 años se han visto de evento en evento, lo que ha generado un gran distanciamiento. Pero Miriam reconoce que su amiga siempre ha estado para ella, lo que le llena el corazón.

"La lección que me dio de vida fue que me diste de lado por un entorno cerrado y al final me ha sostenido", dice. Jennifer supo de la separación de Miriam a través de otra persona, lo que le generó un gran 'shock'.

Las amigas por fin se han visto en el programa y han podido saldar sus cuentas pendientes. "No ha sido justo dejarte de lado, la lección grande que me has dado es que has tenido cero orgullo", le transmitía en directo. "Me ha apoyado siempre en todo, es mi psicóloga", respondía la otra.