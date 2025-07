Miguel Salazar Madrid, 14 JUL 2025 - 21:53h.

Javier ha querido agradecer a su profesor por apoyarlo en el momento más duro: Así ha sido el emocionante momento

Las emotivas palabras de Jorge Javier Vázquez a una peluquera que perdió su negocio tras la DANA: "Os seguimos teniendo presente"

Compartir







Más allá de cualquier trabajo, existe el amor, la empatía y otros muchos valores con los que se puede hacer ameno el día a día de los compañeros. Que se lo digan a Carlos, un profesor toledano de 49 años que da clases de automoción y se ganó el cariño del alumnado. "Me pagan por divertirme", dice. El hombre ha dejado un legado brutal.

Así nos lo hace saber su alumno Javier, un chico de 21 años al que ayudó Carlos en el momento más difícil de su vida. Perdió a su padre con 16 años, cuando él le daba clase. Como muchos otros estudiantes que están en una situación parecida, deben tirar hacia adelante con la mayor de sus fuerzas. Por suerte, estaba su profesor al pie del cañón.

Carlos no fue a la escuela hasta los 7 años

Carlos no solo le ayudó a aprender más cosas del mundo del motor. También le enseñó a superar situaciones complicadas que no te esperas. Detrás del profesor, además, hay un pasado curioso: aprendió a leer y escribir con su abuela y no llegó al colegio hasta los 7 años. "Es un maestro de la vida", elogia Javier.

El joven se sienta con Jorge Javier Vázquez en el sofá de 'El diario de Jorge' y reconoce su nervio al contar su historia. "Se me pone la piel de gallina, porque nos hablaba de gestionar el futuro de cómo andar en la vida cuando hay un obstáculo", asegura. "La mayor enseñanza que me dejó fue cómo afrontar la vida", agrega.

Para Javier, Carlos no solo ha sido un profesor. Ha sido un refente, su inspiración diaria. Allá por donde va, se refiere a él con palabras de amor. El que fue su profesor ha entrado en el programa de Telecinco para recibir la sorpresa de Javier. "Te considero una de las personas más cultas de este país, como maestro de vida eres un figura", le decía.

Carlos, al ver la emotiva dedicatoria de su alumno, ha querido mostrar su agradecimiento. "Me sirve para seguir haciendo mi trabajo desde el corazón. Lo mío es vocacional", respondía. Además, lanzaba el consejo que le suele decir a sus alumnos. "A los chavales les digo que siempre tienen que encontrar aquello que les motive a hacer y que harían aunque no les pagaran", señala.