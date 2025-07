Su pareja le impone un ultimátum, pero él no está de acuerdo

Aritz ha llegado a 'El diario de verano' pensando que iba a ver a su novia cantar, pero ella tiene preparado un plan completamente diferente para él, quiere darle un ultimátum para que deje su trabajo en el mundo de la noche porque está harta.

El invitado ha escuchado el mensaje de su novia y se ha quedado en shock al escuchar su petición: ''Jamás apagaré mi cámara'', explica minutos antes de que ella entre en plató a reprocharle que pase las noches grabando videoclips junto a muchas mujeres.

''Quiero que dejes tu trabajo, que no me gusta el mundo de la noche donde estás grabando a las chicas todos los fines de semana y a las strippers que están sin ropa, no me gusta'', le explica ella a él una vez sentada en el plató del programa.

Pero él defiende su trabajo: ''Pues es como que yo te pida a ti que dejes la música. Yo creo que cuando uno se dedica a una profesión y ha luchado mucho, ha estudiado mucho y quiere trabajar de lo que quiere trabajar. Yo creo que una pareja debe de respetar y no romper los sueños de nadie. Como yo te apoyo a ti con la música, tú tienes que apoyarme a mí con la cámara''.

''Pero yo no te estoy diciendo que dejes el mundo de cuando estás grabando en otras cosas para productoras, yo te estoy diciendo en concreto el grabar chicas, no me gusta'' continúa pidiéndole ella.

Pero a Aritz no le acaba de convencer la petición: ''Es un trabajo, para mí es una función, es un trabajo. Es como que a ti te pidan que cantes un género musical y tú lo hagas. Yo no te puedo decir a ti canta pop cuando a lo mejor te piden que cantes cumbia o salsa''.

Ella explica que la relación podría acabar si no acepta el ultimátum: ''Yo te amo mucho, pero no me gusta. Quiero que te pongas en mi lugar, es lo único que te pido'', pero él no da su brazo a torcer: ''Apaga tú el micrófono y yo apago la cámara, si perdemos, perdemos los dos''.

Aritz ha continuado defendiendo su trabajo, pero a ella no le ha convencido y le ha explicado que no está dispuesta a dejar la música y ninguno de los dos ha dado su brazo a torcer ni han llegado a un acuerdo.