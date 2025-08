Miguel Salazar Madrid, 04 AGO 2025 - 23:11h.

Luisa, una barcelonesa de 76 años, ha cautivado de emoción al público de 'El diario de verano' con su dura historia personal. La mujer ha hecho un llamamiento para dar con el hijo que entregó en adopción al nacer hace 39 años.

Nació un 3 de marzo de 1986 en Barcelona. Ella se llama Luisa Cots Fernández. Su objetivo o, más bien, su "sanación" es encontrar a esa criatura que ido a luz y a la que no crió. "Quiero explicarle por qué lo hice y qué es lo que me empujó", comparte a Cristina Lasvignes en el programa de Telecinco.

Tanto a sus padres como a sus dos hijos, Luisa les confesó otra historia diferente a la que cuenta ahora. "Les conté que había muerto", dice. Todo comenzó a raíz de un desamor con el padre de sus otros dos hijos. El hombre se enteró, años antes de nacer al niño que ahora trata de encontrar, de que su mujer se dedicaba a escribir poemas. Eran letras con mensajes muy profundos, pero el individuó se pensó que existía otro hombre, por lo que decidió contar su relación con Luisa.

"No tenía el apoyo de nadie"

Se separaron. "No tenía el apoyo de nadie", relata. Así que Luisa perdió el contacto con sus dos hijos y estuvo trabajando en un apartamento pequeño para ella sola. "Las cosas se torcieron y tuve que volver con mis padres", añade. Entonces es cuando la mujer conoce a otra persona con la que acaba teniendo una nueva relación.

Su entonces novio, que ya tenía una pareja e hijos, le avisó que no quería tener al niño que ahora busca. "Me dejaba si yo no lo dejaba", dice. Sin embargo, Luisa siguió adelante con el bebé tras cortar con esa persona. Su padre le llagó a "amenazar". "Me dijo 'si este bebé lo traes no quiero verte ni a ti ni a tus hijos'", comenta.

Luisa ha dejado un impactante mensaje. "No sé si me vas a encontrar o no cuando estabas dentro de mí te llamaba Joel. Me gustaría que te pusieras en contacto con el programa, que saben dónde poderme localizar. No pretendo ser tu madre, ni la persona que esta siempre a tu lado sino sencillamente explicarte los motivos y que tienes dos hermanos más", ha compartido.