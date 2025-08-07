Unplugged 07 AGO 2025 - 10:20h.

Melyssa besó a uno de sus pretendientes y Tom Brusse vio las imágenes en plató

¿Te perdiste el trono de Melyssa Pinto? No te preocupes: ya puedes verlo completo y gratis en Mediaset Infinity. Podrás disfrutar de todos los episodios del paso de Melyssa por 'Mujeres y hombres y viceversa', reunidos en un solo lugar.

En esta ocasión recordamos el momento en el que, casi a las puertas de la final, a Melyssa Pinto le quedaban pocos pretendientes en su trono y decidió darle una oportunidad a uno de ellos, a Pedro, quien atónito se levantaba y besaba a la tronista delante de todos.

Poco después, y con los sentimientos aún a flor de piel, Tom Brusse entraba en plató y descubría lo que había ocurrido después de que Violeta Mangriñán se lo contase para provocar al pretendiente. Tom veía las imágenes del beso, pero al principio no le daba importancia porque creía que Melyssa se había apartado y no le había gustado, pero ella le llevaba la contraria: ''Sí me apetecía, Tom, lo tengo que decir''.

Tras unos momentos de tensión, el pretendiente protagonizaba un ataque de celos: ''Me siento mal porque me gustas mucho. Yo cuando tengo sentimientos no hago eso (...) Ahora sí que estoy mal, después de ver eso sí que estoy muy mal''.

