Repasamos la carrera de Antonio Banderas en su 65 cumpleaños, desde sus inicios en Málaga hasta su consolidación en Hollywood, un recorrido lleno de éxitos, personajes memorables y pasión por el cine

Adriana Dorronsoro, Marta López y Pepe del Real revelan en exclusiva para esta web cuáles son sus películas favoritas de Antonio Banderas, un homenaje personal al malagueño más internacional, ¡dale play!

Compartir







Este domingo, 10 de agosto, Antonio Banderas sopla 65 velas. Y lo hace convertido en uno de los grandes iconos del cine español e internacional. Para celebrarlo, tres colaboradores de 'Vamos a ver' —Adriana Dorronsoro, Marta López y Pepe del Real— han compartido en exclusiva para esta web sus películas favoritas del actor malagueño. Un repaso muy personal a una carrera tan diversa como apasionante.

La pregunta no es casual: elegir una sola cinta de su filmografía no es tarea fácil, y las respuestas dicen tanto de Banderas como de quien contesta. ¿Qué nos impactó de pequeños? ¿Qué papel suyo se nos quedó grabado? ¿Con qué personaje lo identificamos? Lo que está claro es que el malagueño ha dejado huella en varias generaciones.

Antonio Banderas debutó en la gran pantalla en 1982 con ‘Pestañas postizas’, una cinta experimental dirigida por Enrique Belloch, aunque el gran público lo conoció poco después gracias a su colaboración con Pedro Almodóvar. Fue el manchego quien confió en él para títulos como ‘Laberinto de pasiones’, ‘Matador’, ‘La ley del deseo’, ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’ o ‘¡Átame!’, donde su carisma y fuerza interpretativa brillaron desde el primer plano.

En los 90, se lanzó a conquistar Hollywood. Lo hizo sin apenas hablar inglés, pero con la misma determinación con la que dejó su Málaga natal a los 19 años. Allí llegaron películas como ‘Philadelphia’, ‘Desperado’, ‘Evita’, ‘La máscara del Zorro’ o ‘El guerrero número 13’. Más adelante, le prestó su voz al Gato con Botas en ‘Shrek’ y protagonizó dramas como ‘La piel que habito’ o ‘Dolor y gloria’, cinta que le valió una nominación al Oscar en 2020.

En los últimos años, lejos de bajar el ritmo, ha seguido sorprendiéndonos. En 2024 lo vimos en ‘Babygirl’. Este 2025 presta su voz a Hunter Cabot en ‘Paddington: Aventura en la selva’, y en 2026 se espera el estreno de ‘Tony’, su nuevo proyecto cinematográfico. Lejos de pensar en el retiro, Banderas asegura que aún le quedan muchos personajes por interpretar:

"Cada arruga en mi cara es una historia, una lección. Y estoy agradecido con cada una de ellas", ha declarado recientemente en la revista ‘¡Hola!’.

A nivel personal, Antonio Banderas vive un momento especialmente emotivo como padre. Su hija, Stella del Carmen, fruto de su matrimonio con Melanie Griffith, está a punto de casarse, y el actor malagueño no puede ocultar la emoción. "Ver a mi hija vestida de novia será uno de los momentos más bonitos de mi vida", ha confesado. La boda será una celebración íntima, rodeada de familia y amigos, y se celebrará en España, un detalle que llena de orgullo a Banderas, quien siempre ha mantenido viva la conexión de su hija con sus raíces andaluzas.

¿Y tú? ¿Cuál es tu película favorita de Antonio Banderas? Si quieres saber qué títulos han elegido nuestros colaboradores y por qué, dale al play al vídeo. Algunas elecciones te sorprenderán… y otras te harán correr al sofá para hacer maratón.