Una concursante de 'Agárrate al sillón' deja alucinados a todos al cantar por Céline Dion: "¡Brava!"

telecinco.es 11 AGO 2025 - 21:00h.

Rosana se ha lanzado a interpretar la banda sonora de 'Titanic'

En el nuevo programa de 'Agárrate al sillón', seis nuevos concursantes han acudido para jugar y luchar por arrebatarle el preciado sillón a Rafa Castaño. Entre ellos se encontraba Rosana, que no ha dudado en presentarse como "ciudadana del mundo que ha descubierto que no hay nada como 'la terreta'".

Una vez ella y sus cinco compañeros habían ocupado sus lugares en plató, Eugeni Alemany daba pistas a Rafa sobre sus contrincantes: "Por ejemplo, hay una persona que es cantante lírica. ¿Quién dirías que es de las tres chicas?", le preguntaba el presentador. "Uf... No lo sé. Como dice que ha viajado mucho, voy a decir Rosana", respondía Rafa acertando con su intuición.

Rosana acaba de llegar a España después de haber estado diez años viviendo en el extranjero: "Entre Dublín, Londres y también Valencia", concretaba ella. Y es que la concursante aprovecha cualquier momento para hacer lo que más le gusta, cantar: "Empecé con clases hace unos meses, pero soy soprano, venía de familia".

Si sigues avanzando en el juego, igual luego te propongo que nos cantes alguna cosa", le decía Eugeni. Y ella, sin dudarlo, aceptaba encantada: "¡Vale! Si me dais dos minutos, yo canto".

Rosana interpreta la BSO de 'Titanic'

Pasadas unas cuantas rondas, el presentador anunciaba que había llegado el momento: "Creo que Rosana se merece cantar en este plató después de los nervios que ha pasado. Rosana, cántanos algo, por favor".

"Voy a hacerlo muy cortito, pero voy a hacer algo que yo creo que todo el mundo se sabe, una canción", adelantaba ella. Acto seguido, comenzaba a entonar 'My heart will go on', de Céline Dion. "¡Brava!", reaccionaba el presentador al escucharla interpretar la BSO de 'Titanic'. Por su parte, Rafa Castaño no dudaba en levantarse y aplaudir su talento e imitar la escena de la película junto a Eugeni.