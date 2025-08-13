Alberto Samperio 13 AGO 2025 - 20:49h.

¡El plató de 'El diario del verano' se ha llenado de ropa interior!

Una lluvia de ropa interior ha refrescado el plató de 'El diario del verano'. En plena ola de calor el programa se ha convertido en una piscina de bragas y sujetadores por una curiosa historia entre dos hermanos. Sin embargo, el castigo se lo ha llevado, en este caso, nuestra presentadora.

José Antonio ha llevado a su hermana Noelia al programa porque está cansado de que sea una desordenada en casa. La idea que ha tenido el joven ha sido tirar un balde lleno de bragas y sujetadores desde las alturas del plató para dar un escarmiento a Noelia.

La mala suerte ha sido que José Antonio no ha tenido la suficiente puntería y toda la ropa interior ha caído en la cabeza de Cristina Lasvignes. "¿A ti te ha caído algo o me ha caído todo a mí? ¡Compañeros, que me he llevado yo el susto!", ha chillado mientras apartaba las bragas de su cabeza.

Las risas se han apoderado del público y Cristina con una sonrisa ha explicado que se había asustado: "Perdonad es que me ha dado fuerte". Tras esto, Noelia ha descubierto que fue su hermano José Antonio el que lanzó la ropa interior con un mensaje muy contundente contra ella: "Esto es porque eres una cochina y una desordenada. Estoy harto de encontrarme tus bragas tiradas por la casa".

Noelia se ha defendido tras la acusación de su hermano: "Soy limpia, pero soy un poco despistada". La presentadora les ha dejado recogiendo las bragas del suelo mientras se reía y daba paso a los siguientes invitados del programa.