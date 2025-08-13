Alberto Samperio 13 AGO 2025 - 20:18h.

Una abuela es una abuela, y para Claudio y Sara es lo más importante

Dos primos han acudido al plató de 'El diario del verano' para poder reconciliarse después de un año enfadados. La primera que se ha presentado en el programa ha sido Sara, ya que no entiende que su primo Claudio no le hable desde que se echó novia.

Claudio se ha quedado muy sorprendido cuando Sara ha aparecido delante de él y no ha entendido el motivo por el que le había llevado al programa. Sara ha sido clara con él: "Te echo muchísimo de menos y me encantaría recuperarte".

"Tu vida es tu vida y la mía es la mía, te voy a apoyar siempre en todo lo que te haga feliz, pero no quiero perderte", ha confesado la joven con una sonrisa. Claudio, al escuchar sus palabras, le ha dado la razón: "Estos meses he sido frío contigo. Hay momento en los que también he sentido lo mismo. He querido que recuperásemos la relación que teníamos porque no nos hemos tratado como primos".

La presentadora le ha preguntado si hubo alguna disputa entre Sara y su novia, y Claudio se ha sincerado: "Yo notaba que podría haber algún problema... Sentí que tenía que separarme un poco, pero por una parte fue un error". Los dos han estado predispuestos a reconciliarse, pero la sorpresa ha venido al final.

La abuela de ambos les ha enviado un cariñoso mensaje para que se reconcilien finalmente: "Tanto el abuelo como yo siempre hemos pedido que se lleven bien como antes, que se arreglen los dos. Os quiero mucho". Tras esto, Claudio ha roto a llorar: "Nuestros abuelos siempre han sido las personas que lo han dado todo por nosotros. Contra ellos no se puede".