"Empiezo a pensar que es verdad", dice Adriana Dorronsoro sobre la supuesta infidelidad de Sofía Suescun

Rocío Belén Paleari 18 AGO 2025 - 18:19h.

Los colaboradores aportan versiones encontradas sobre la crisis de la pareja: del silencio sospechoso al perdón íntimo

Además, la guerra entre Sofía y Cristian Suescun: "Sacan tramas para que hablemos de ellos"

Después de que saltara a la luz la información sobre una presunta infidelidad de Sofía Suescun a Kiko Jiménez, los colaboradores de 'Vamos a Ver' no han tardado en dar su opinión sobre este tema que tiene en vilo a los seguidores de la pareja.

Adriana Dorronsoro ha sido contundente en su análisis de la situación. "Empiezo a pensar que es verdad", ha reconocido Dorronsoro; sus palabras no han quedado ahí, pues ha añadido un detalle que considera clave: "Porque Juan Faro tampoco desmiente".

Esta observación de Dorronsoro sobre la actitud del presunto protagonista de la infidelidad resulta especialmente llamativa. El silencio de Juan Faro ante las acusaciones está siendo interpretado por muchos como una confirmación indirecta de los hechos, y la colaboradora parece compartir esta teoría. Sin embargo, Adriana también ha mostrado una faceta más comprensiva al hablar de las decisiones de pareja: "Hay cosas que suceden y entre las parejas no vamos a juzgar si ellos han decidido seguir".

Por su parte, Omar Suárez ha hecho hincapié en su implicación en el desarrollo de los acontecimientos. "Yo ya he dicho en los programas de la casa que soy quien le dio la noticia a Kiko de que se iba a hacer pública la infidelidad", ha desvelado el colaborador, posicionándose como el intermediario que alertó al novio de Sofía Suescun sobre la inminente publicación de la información. Suárez también ha aportado detalles sobre el estado de la relación en esos momentos críticos: "Por lo visto estaban peleando por seguir adelante con su relación". Esta información sugiere que la pareja ya atravesaba dificultades antes de que el escándalo viera la luz, lo que podría explicar muchas de las reacciones posteriores. ¡Dale play al vídeo y descubre qué más se sabe sobre la infidelidad!

Alejandra Prat y la teoría del perdón

"Creo que ellos eran conocedores, creo que se habían perdonado, se estaban intentando perdonar en la intimidad", ha explicado Alejandra Prat, sugiriendo que tanto Sofía como Kiko podrían haber estado trabajando en privado para superar esta crisis. Prat ha querido remarcar una máxima fundamental en las relaciones: "Cada persona sabe lo que aguanta y lo que no en los códigos de pareja".

Lo que comenzó como una información publicada en una revista del corazón se ha convertido en uno de los temas más comentados. Mientras Sofía Suescun y Kiko Jiménez siguen sin confirmar públicamente los rumores, la expectación sigue creciendo. ¡Dale play al vídeo y descubre todo lo que se sabe de los rumores de infidelidad!

Los colaboradores, sobre la guerra entre Sofía y Cristian Suescun: "Sacan tramas para que hablemos de ellos"

Los rumores de infidelidad no serían el único tema por el que Sofía Suescun se ha visto envuelta en el huracán mediático este verano. La relación entre Sofía y su hermano Cristian Suescun está completamente rota, razón por la cual protagonizaron varios titulares. Las versiones sobre lo que ha provocado el distanciamiento son diversas y los colaboradores de 'Vamos a ver' no tardaron en hacer su análisis sobre la cuestión. Marta López explicó que, según Cristian, su hermana no se preocupó por él mientras estuvo ingresado, y que se ha arrimado a su madre, Maite Galdeano, “el sol que más calienta”. A pesar de todo, tanto ella como Dorronsoro defendieron la independencia de Sofía frente a quienes la acusan de estar manipulada por su pareja, Kiko Jiménez. ¡Dale play al vídeo y mira todas las declaraciones!