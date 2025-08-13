El nuevo giro en la presunta infidelidad de Sofía Suescun a Kiko Jiménez, según Leticia Requejo: "Tendría una relación abierta"
Leticia Requejo ha comentado que Sofía Suescun habría dicho que tendría una relación abierta con Kiko Jiménez
Exclusiva | La reacción de Maite Galdeano ante la presunta infidelidad de Sofía Suescun a Kiko Jiménez: "Es confabulación de él"
La relación de Sofía Suescun y Kiko Jiménez pende de un hilo. Los rumores de que la estrella televisiva le ha sido infiel a Kiko con Juan Faro está pasando factura a la pareja. El posible final de la relación se ha hecho pública en la revista 'Lecturas' con ambos protagonistas en la portada.
Este miércoles en 'TardeAR' Leticia Requejo ha traído una exclusiva sobre todo este posible triángulo amoroso que se ha hecho mediático este verano. Según la periodista, Sofía Suescun se habría adelantado a la noticia de su presunta infidelidad "para justificarse".
"Sofía Suescun hace tres semanas tiene un viaje donde hay más gente. No está Kiko", ha comenzado a explicar Requejo. La influencer habría dicho a esas personas que "tendría una relación abierta con Kiko". No obstante, esto ha sido desmentido por Marta López y por la propia Requejo.
"Sofía le habría contado esta historia a Kiko Jiménez hace tan solo siete días. De ahí la decisión de no ir a 'Fiesta' porque no sabe cómo enfrentarse a esto", ha comentado la periodista del corazón. Kiko Jiménez estaría completamente destrozado: "Me aseguran que Kiko, a pesar de la imagen que tenemos de él, está echo polvo", ha aclarado Requejo.
El posible amante de Sofía Suescun se ha pronunciado
Ahora ha entrado en acción una tercera persona: Juan Faro. El influencer con más de 350 mil seguidores en redes sociales podría haber tenido un idilio con la hija de Maite Galdeano, aunque todavía no hay nada demostrado. Uno de los reporteros de 'TardeAR' se ha acercado hasta la casa del creador de contenido para saber más sobre este presunto triángulo amoroso.
El influencer con su mejor cara no ha confirmado ni desmentido su posible "affaire" con la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' y ha aclarado que la ruptura entre Sofía y Kiko es cosa de ellos: "Es un tema que tienen que hablar entre ellos".