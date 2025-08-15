Fiesta 15 AGO 2025 - 17:02h.

Juan Faro ha intervenido en 'Fiesta' en compañía de su madre y ha confirmado "sin querer" que efectivamente ha pasado algo entre él y Sofía Suescun

El influencer Juan Faro se ha convertido en noticia en las últimas semanas tras salir a la luz su presunto affaire con Sofía Suescun a espaldas de Kiko Jiménez. El que fuera policía ni confirma ni desmiente que haya tenido algo con la navarra, pero sí que deja claro que no era su intención que el tema saliera a la luz.

Juan Faro habla en exclusiva con 'Fiesta'

Nuestra compañera Arabella Otero se ha trasladado hasta Mondariz, la localidad de Pontevedra en la que el culturista pasa unos días de vacaciones en familia, para intentar hablar con él y para conocer de primera mano qué hay de cierto en los rumores que le relacionan con Sofía Suescun.

Para sorpresa de la reportera, Juan Faro salía de la vivienda en compañía de su madre dispuesto a hablar para el micrófono de 'Fiesta' y aclarar de una vez por todas lo sucedido:

"Me sabe mal que hayáis venido hasta aquí porque yo lo único que tengo que decir es que el amor de mi vida es mi madre. Yo no voy a hablar de mi vida privada, yo no sabía que esto iba a ser tan heavy. A mí todo este mundo de la televisión me hace un poco de gracia, pero me da igual porque no vivo de esto, yo vivo de mis negocios (...) Yo no quiero afirmar ni negar nada, pero tampoco soy un mentiroso. Yo no soy nadie, ellos dos son los que viven de la televisión".

Juan Faro le explicaba a Arabella que había decidido salir a hablar con 'Fiesta' por deferencia a la reportera y porque él "no tiene nada de lo que esconderse". El culturista, que sigue en la línea de "ni confirmar ni desmentir", confesaba que se enteró de lo que estaba a punto de salir a la luz por medio de una amiga:

"Se está especulando en redes que esto a mí me interesa, se está diciendo que he sido yo el que ha filtrado todo esto, pero no es verdad. A mí me llegó que esto se iba a filtrar por medio de una amiga de Sofía".

Con estas palabras, y sin darse cuenta, Juan Faro confirmaba que efectivamente entre él y la navarra ha existido algo: "No se puede filtrar una mentira", señalaba Saúl Ortiz.

"No tengo ningún contacto con Sofía"

Juan Faro ha asegurado en 'Fiesta' que su intención nunca ha sido hacer daño a la pareja y que desde que saltara la noticia no ha mantenido contacto con la hija de Maite Galdeano:

"Me duele que lo estén pasando mal, yo no soy una persona a la que le guste hacer daño a nadie y me duele ver todo esto. Las cosas pasan y qué más te puedo decir, que desde el martes yo no he tenido ningún contacto con ella (Sofía)".

La surrealista conexión de Juan Faro junto a su madre: "¿Habéis comido?"

Ha sido sin duda uno de los momentazos del programa. Cuando Juan Faro accedía a hablar con Arabella Otero no lo hacía solo: el influencer aparecía en compañía de su madre y lo cierto es que la intervención de la mujer no tenía desperdicio. Para sorpresa del propio Juan, su madre le reconocía a la reportera que su hijo "es muy mujeriego" justo antes de preocuparse por el equipo de 'Fiesta': "¿Habéis comido? Ahora os saco algo".