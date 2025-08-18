La madre de David se sincera en directo antes de reencontrarse con su hijo: “No comparto que le gusten los hombres”

El programa ‘El diario de verano’ vivió un momento cargado de emoción y tensión durante el reencuentro entre David y su madre, un encuentro marcado por la dificultad de aceptar la orientación sexual del joven.

David aprovechó el espacio televisivo para expresar con sinceridad sus sentimientos y su deseo de reconciliación. “Siento mucho distanciamiento con mi madre. Echo de menos sus te quiero, sus abrazos, su comprensión. Quiero que me escuche y que me entienda”, afirmó, subrayando su esperanza de que su madre valore que le gustan los hombres y pueda aceptarlo tal y como es.

La reacción de su madre no se hizo esperar. Con un evidente conflicto interno, confesó que le cuesta aceptar la situación: “No comparto que le gusten los hombres. Yo soy de otra manera, de otra forma de ver las cosas. Es algo que no puedo entender”, declaró entre lágrimas. Aun así, reconoció que ha criado a sus hijos con amor y dedicación: “He dado mucho cariño y esfuerzo para luchar por ellos. Me considero una guerrera y quiero lo mejor para mis tres hijos”.

El reecuentro entre madre e hijo en plató

La conversación se tornó aún más profunda cuando David pidió a su madre que mantuviera la calma en las discusiones familiares y que aceptara su vida amorosa sin imposiciones: “No hace falta que me digas ‘búscate una chica’ cada vez que termine una relación. Soy feliz con quien quiera y quiero que me aceptes tal y como soy”. También abordó la comunicación en casa, señalando que los gritos y la tensión diaria afectan su convivencia.

El programa sirvió de mediador para un diálogo intenso pero constructivo, donde madre e hijo pudieron expresar sus emociones con claridad y sin interrupciones. Aunque la madre aún necesita tiempo para procesar la situación, reconoció que quiere mantener el vínculo con David y apoyar su felicidad.